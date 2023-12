Prezes Kaczyński: Konstytucja nie działa! To zamach

„Konstytucja nie działa. To najgorsze, co mogło się Polsce zdarzyć” – powiedział Jarosław Kaczyński w budynku Telewizji Polskiej, w rozmowie z reporterem TV Trwam.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości nazwał działania obecnego rządu „mikrozamachem stanu”.

To taki mikrozamach stanu, ale niebezpieczny. Ta władza nie ma zamiaru liczyć się z porządkiem prawnym, konstytucją. Konstytucja nie działa. To najgorsze, co mogło się Polsce zdarzyć, ale się zdarzyło. Naszym zadaniem jest walka z tym, powiedział.

Odnosząc się do decyzji ministra Bartłomieja Sienkiewicza, odparł:

Trzeba o tych wyczynach pamiętać. To człowiek ze służb i to tych komunistyczno-nowych. Wielu ludzi z SB w tych służbach było przez wiele lat. W tym środowisku się ukształtował. Takie ma obyczaje i przekonania, co do możliwości działania państwa. Premier Tusk mówił, że to człowiek o do twardych działań i jesteśmy w ich trakcie. To działania o charakterze kryminalnym. Mogę wyrazić nadzieję, ze ludzie za to odpowiedzialni zasiądą na ławie oskarżonych. (…) Mamy do czynienia z załamaniem nie tylko praworządności, ale porządku prawnego. Ta władza jest pozakonstytucyjna, bo tak bardzo nie przestrzega konstytucji.