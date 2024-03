Wielkanocne życzenia od prezesa PiS

Życzę Państwu, żeby były to święta nadziei. Nadziei na Wasz osobisty sukces, na dobry los, ale także na lepszy los dla naszej Ojczyzny, na pokój, na zwycięstwo demokracji - podkreślił w sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS złożył wszystkim wielkanocne życzenia występując w nagraniu opublikowanym na profilu ugrupowania w serwisie społecznościowym „X” (dawniej Twitter).

Szanowni Państwo, zbliżają się święta Wielkiej Nocy, święta zmartwychwstania Zbawiciela, zmartwychwstania Chrystusa” - zwrócił się do Polaków Jarosław Kaczyński. „Życzę Państwu, żeby były to święta błogosławione, święta rodzinne i żeby były to święta nadziei.