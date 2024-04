„Chcą nam narzucić euro. Nie ma na to naszej zgody”

Musimy być suwerennym krajem; nikt nam nie może dyktować i podejmować za nas decyzji w takich sprawach, jak obrona czy polityka zagraniczna - powiedział w sobotę na konwencji PiS pod hasłem „Wolni Polacy wobec zmian traktatowych Unii Europejskiej” prezes partii Jarosław Kaczyński.

Biało-czerwona drużyna przystępuje do wyborów z pełnym przekonaniem, że musi bronić polskich, wartości, polskich interesów i polskiej wartości – wolności – powiedział Jarosław Kaczyński, przedstawiając program kampanii Prawa i Sprawiedliwości do wyborów europejskich.

Odrzucimy Zielony Ład, obronimy polską wieś

Odrzucimy Zielony Ład, po to idziemy do europarlamentu. W dzisiejszej wersji godzi w polskie rolnictwo, prowadzi do jego likwidacji, podobny efekt przyniesie otwarcie granic na import z Ukrainy. To będzie likwidacja polskiej autonomii i bezpieczeństwa żywnościowego. W Polsce powinien być nie zielony, ale chłopski ład – stwierdził lider PiS.

Ale Zielony Ład idzie dalej – dyrektywa budynkowa, znacznie droższa energia, a zatem wyższe koszty biznesu, to wszystko spowoduje falę drożyzny i uderzy bezpośrednio w fundamenty polskiej wolności – wskazywał Jarosław Kaczyński.

Bo Polacy chcą mieć różne swobody, jeździć tym na co nas stać, jeździć po Europie, jeść to co lubimy, żyć w zgodzie tym modelem, który znamy i chcemy go umocnić. Możemy to uzyskać będąc bogatszymi, a więc szybciej się rozwijać. A w rozwój Polski Zielony Ład uderza bezpośrednio – podkreślał były premier i wicepremier.

Stop dla paktu migracyjnego

Kaczyński podkreślił, że należy zatrzymać te ”wszystkie szaleńcze przedsięwzięcia migracyjne - pakt migracyjny”. „Czy dlatego, że jesteśmy ludźmi złymi? Szanowni państwo przypomnijcie sobie 2022 i 2023 rok, Ukraińców, którzy masowo dosłownie w milionach przybywali do Polski. Czy trzeba było dla nich organizować obozy? Nie. Polacy ich przyjęli pod swój dach” - powiedział prezes PiS.

Jak mówił, Polacy są dobrymi ludźmi. „Ale Polacy mają prawo chcieć żyć w bezpiecznym kraju. I mają prawo żyć w kraju, w którym obowiązują reguły wynikające z ich kultury, z polskiej kultury, z chrześcijańskiej kultury” - zaznaczył szef PiS.

„Dlatego mówimy tutaj zdecydowane - nie. Także i dlatego, że to jest przymus. Musimy to zatrzymać, to jest nasze zobowiązanie” - zaznaczył Kaczyński.

Nowe traktaty UE to wyrok na suwerenność

Prezes PiS wspomniał też o nowych traktatach europejskich. „Nowe traktaty, a właściwie zmiany w tych istniejących, zmiany, które zmieniają ich sens. Jaki będzie skutek tego, że to zostanie przyjęte? Otóż skutek będzie taki, że utracimy suwerenność, że będziemy terenem zamieszkiwania Polaków rządzącym z zewnątrz. To jest sytuacja całkowicie nie do przyjęcia” - podkreślił Kaczyński.

Według niego, „żaden uczciwy Polak się na to nie może zgodzić”. Musimy być suwerennym krajem. Nikt nam nie może dyktować i podejmować za nas decyzji w takich sprawach, jak obrona, polityka zagraniczna, jak obrona ta bezpośrednia poprzez straż polskich granic” - podkreślał prezes PiS.

Nie ma zgody na przyjęcie euro

Kaczyński zwrócił uwagę, że suwerenność to także własna waluta.

„Chcą nam narzucić euro. I na to też nie może być zgody. Chcemy się rozwijać, mamy prawo się rozwijać, żeby dojść do poziomu zachodniej Europy. Już jest blisko, ale stawiają nam barierę. Euro jest częścią tej bariery.” - oświadczył Kaczyński. Suwerenność to także własna waluta. Jeśli przyjrzeć się przyczynom wolnego rozwoju wielu krajów, to euro jest przyczyną. To waluta dostosowana do silnej gospodarki, do Niemiec. Inne kraje na tym tracą. Są tacy, którzy chcą nam narzucić euro, spowodować, żeby 360 ton polskiego złota wylądowało we Frankfurcie. Nie ma na to naszej zgody.

Jacek Saryusz-Wolski kandydatem na komisarza

Jacek Saryusz-Wolski jest naszym kandydatem na komisarza w Unii Europejskiej; jest kompetentnym człowiekiem, ma bardzo silny charakter i mocny temperament – zapowiedział Jarosław Kaczyński na konwencji PiS.

„Mamy mocną drużynę, mamy ludzi, którzy są w stanie dobrze działać w Unii Europejskiej, kompetentnie. Mamy także naszego kandydata na komisarza w Unii Europejskiej, który będzie tam umiał, bo jest super kompetentnym człowiekiem i ma silny, bardzo silny charakter i mocny temperament. Mówię tu o panu doktorze Saryuszu-Wolskim” - powiedział Kaczyński.

„Mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby odnieść sukces, ale żeby to był sukces nie pusty, nie sukces jakichś ludzi, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego i są z tego powodu zadowoleni. No bo tam są powody do zadowolenia. Nie o to, proszę państwa, chodzi. Nam chodzi o biało-czerwoną drużynę” - podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS wymienił także byłą premier Beatę Szydło jako polityka, który daje gwarancję, że cele PiS w UE zostaną zrealizowane.

Idziemy do Brukseli, żeby powiedzieć tak rozwojowi Polski i Europy – podkreślił na zakończenie lider PiS

Edyta Roś, Rafał Białkowski (PAP), sek

