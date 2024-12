Świąteczne „Sieci”: Pierwsze dni Jezusa

W świątecznym wydaniu tygodnika „Sieci” Grzegorz Górny opisuje szczegółowo, jak wyglądały pierwsze dni życia Jezusa, a także co spowodowało, że mędrcy ze Wschodu wyruszyli w podróż, która zawiodła ich do Betlejem. Co wydarzyło się w czasie pomiędzy przybyciem Józefa i Maryi do niewielkiego miasta w Judei a ich ucieczką z małym Jezusem do Egiptu?

Artykuły z bieżącego wydania dostępne w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Pierwsze dni Jezusa

W artykule „Pierwsze dni Jezusa” Grzegorz Górny podkreśla, że wizyta mędrców to szczególnie istotny moment w historii zbawienia. Szukając nowonarodzonego króla, uczeni dotarli do Jezusa. Współcześni badacze uważają, że zjawiskiem, które doprowadziło ich do Betlejem, była koniunkcja Jowisza i Saturna w konstelacji Ryb – niezwykle rzadkie zjawisko.

Występuje raz na 794 lata. W 7 r. (na który datowane są narodziny Jezusa) wspomniany fenomen powtórzył się aż trzy razy (29 maja, 1 października i 5 grudnia). Trzykrotna koniunkcja wspomnianych planet w ciągu jednego roku nie nastąpiła nigdy więcej. Pierwszym, który to odkrył, był w 1603 r. Johannes Kepler – pisze Górny.

„Sieci” pod choinkę

W tygodniku na święta Bożego Narodzenia specjalny dodatek „Sieci pod choinkę”, a w nim Dorota Łosiewicz zdradza kulisy powstawania najpopularniejszego programy tv wPolsce24 – „Polityki na deser”. O tym, jak wygląda Ukraina po tysiącu dniach wojny pisze Marek Budzisz. W specjalnym dodatku świątecznym znajdziemy także refleksje Dariusza Karłowicza na temat zmierzchu malarstwa sakralnego. Aleksandra Rybińska wskazuje, co katedra Notre Dame mówi nam o Francuzach, Piotr Gursztyn analizuje, czym rosyjska mentalności różni się od europejskiej, a Konrad Kołodziejski opowiada o rywalizacji w wyścigu o podbój kosmosu.

Najgorszy rząd III RP

Grudzień to nie tylko radosny okres świąt Bożego Narodzenia. Niedawno minął rok od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. W tekście „Najgorszy rząd III RP” Marek Pyza podsumowuje, jak przez ten czas zmieniło się państwo.

– (…) polityczni nominaci rzucili się na państwowe synekury z większą pazernością niż ktokolwiek wcześniej. Partyjnie rozdystrybuowano zarządy spółek, rady nadzorcze, rządowe agencje, a obiecane konkursy uzyskały kryptonim Yeti (…). Zagraniczni inwestorzy opuszczają nasz kraj (uciekają przed rosnącymi kosztami pracy, w tym galopującymi cenami prądu), nie ma tygodnia bez doniesień o kolejnych zwolnieniach grupowych. (…), sytuacja na rynku pracy robi się coraz trudniejsza dla pracownika – wymienia Pyza.

Rok od przejęcia władzy przez uśmiechniętą koalicję, w Polsce szaleje drożyzna. Jej symbolem stała się kostka masła. W materiale „Masło luksusowe” Konrad Kołodziejski wskazuje:

Dziś znowu mamy władzę, która porzuca ludzi w potrzebie i zgadza się na ich ubóstwo. Być może wynika to z nieudolności obecnej ekipy, a być może z jej konformizmu, ale takie wyjaśnienia byłyby bardzo przychylne dla rządu Tuska. Dlatego należy sądzić, że polityka gabinetu jest celowa. Chodzi o przywrócenie społeczeństwa klasowego, w którym na najwyższym poziomie jest nieliczna klasa panująca, nieco niżej znajduje się klasa aspirująca (mylnie nazywana średnią), a cała reszta zostaje zdegradowana do roli ubogich poddanych.

Ranking Prezydentów III RP

W publikacji „Ranking Prezydentów III RP” Stanisław Janecki podejmuje wyzwanie odkłamania hierarchii prezydentów naszego kraju. Liderem takiego zestawienia z całą pewnością powinien zostać Lech Kaczyński. Dlaczego? – (…) to pierwszy prezydent III RP nieuwikłany w poprzedni system, prawdziwie wolny, pierwszy intelektualista na tym stanowisku. Jako głowa państwa miał pięć podstawowych celów: szybkie dołączenie Polski do najbogatszych państw Zachodu; przewodzenie krajom zagrożonym rosyjskim neoimperializmem i maksymalne zabezpieczenie się przed jego skutkami m.in. w sektorze energetycznym; rola lidera w gronie państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE i NATO; znaczące podniesienie zdolności obronnych Polski – wskazuje Janecki.

W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” także felieton Daniela Obajtka. – By znaleźli sposób na skuteczne spełnienie chociaż ułamka wyborczych obietnic. By zamiast nienawiści i ślepej żądzy rozliczeń ich działaniami kierowała troska o gospodarkę i co za tym idzie portfele Polaków – życzy rządzącym europoseł PiS i były prezes Orlenu.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Jana Pietrzaka, Bronisława Wildsteina, Macieja Walaszczyka, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Arkadiusza Mularczyka, Samuela Pereiry, Andrzeja Rafała Potockiego, Ryszarda Czarneckiego, Katarzyny Zybertowicz, Krzysztofa Feusette.

