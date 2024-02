Pęknięta szyba w trasie to spory kłopot, chyba że masz ubezpieczenie

Wyskakujące spod kół kawałki lodu i żwir to zimą nierzadki obrazek na drodze. Takie kryształowe pociski, spadające na przykład z naczepy tira, mogą w łatwy sposób uszkodzić szybę w aucie, które podąża za nim. Czasem trudno ustalić winnego, ale zawsze można polegać na ochronie z polisą Szyby24 w LINK4.

Astronomiczna zima potrwa do 20 marca. Choć wydaje się, że największe mrozy mamy za sobą, w pogodzie niczego nie możemy być pewni.

Temperatury wciąż wahają się od plusa do grubo poniżej zera. Oblodzenie pojawia się często tak szybko, że trudno dostosować się do zmieniających się warunków na drodze.

Kto zapłaci za pękniętą szybę w aucie?

W przypadku szkody spowodowanej odłamkiem oderwanego lodu pozostaje pytanie: kto ponosi odpowiedzialność w razie uszkodzeń?

Wszystko zależy od indywidualnego przypadku, ale można przyjąć, że kierowca w pełni odpowiada za stan swojego pojazdu także w odniesieniu do warunków pogodowych. Jest przepis, który to reguluje. To art 66.1 ustawy prawo o ruchu drogowym. Mówi wprost o tym, że pojazd ma być „tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu (…), nie narażało kogokolwiek na szkodę”.

To zaniedbanie może oznaczać 200 zł mandatu i 15 punktów karnych. Kierowca może też formalnie ponosić odpowiedzialność za zaistniałe szkody.

Jednak nie zawsze możliwe jest ustalenie winnego. Jesteś w trasie, nagle słyszysz wyraźny stuk, a przednią szybę w Twoim aucie pokrywa charakterystyczny „pajączek”. Zjeżdżasz zdezorientowany na pobocze, a sprawca odjechał… i nikt nie zapamiętał nawet jego numerów. Co wtedy?

Zazwyczaj zostajesz z problem sam i niemałymi kosztami naprawy. Chyba że masz ubezpieczenie Szyby24 w LINK4. Wtedy możesz być spokojny.

Nie ryzykuj, liczy się bezpieczeństwo

Pamiętaj, że przednia szyba to waży element auta. Stabilizuje jego nadwozie. Musi być odporna na działanie dużych siły mechanicznych. Osłabiona, może w każdej chwili rozsypać się w drobny mak, powodując zagrożenie dla kierowcy, pasażerów, a także innych użytkowników drogi.

Do tego nawet niewielka rysa może prowadzić do pogorszenia widoczności w niesprzyjających warunkach.

Nie warto ryzykować. Przy pierwszej kontroli policjant z powodu uszkodzeń zakwestionuje stan techniczny pojazdu. Zatrzyma dowód rejestracyjny i jeszcze dołoży 500 zł mandatu. Poza tym auto, które nie spełnia norm z zakresu bezpieczeństwa, nie przejdzie przeglądu technicznego.

Niestety, wymiana lub naprawa szyby to poważny wydatek. Dużo mniej kosztuje ubezpieczenie Szyby24 w LINK4, które możesz dodać do Pakietu OC albo OC i AC.

Polisa działa także wtedy, kiedy szyba została zbita w wyniku aktu wandalizmu albo poprzez działanie sił natury, np. w wyniku intensywnych opadów gradu. Otrzymasz pomoc również wtedy, gdy doszło do zniszczenia z powodu wypadku, kolizji albo pożaru.

To zyskujesz z ubezpieczeniem Szyby24

Ubezpieczenie Szyby24 od LINK4 rozwiąże Twój kłopot szybciej, niż podejrzewasz. Na co możesz liczyć, decydując się na dodatkowe ubezpieczenie szyb samochodowych?

Ubezpieczyciel zapewnia:

• naprawę lub wymianę szyby w profesjonalnym warsztacie, wskazanym przez LINK4 na terenie całego kraju;

• pokrycie kosztów parkingu do 48h, jeśli natychmiastowa naprawa jest niemożliwa;

• nieuwzględnienie szkody szybowej przy wyliczeniu składki na kolejny rok (przy odnowieniu polisy w LINK4).

Pamiętaj, że Ubezpieczenie Szyby24 w LINK4 możesz kupić zarówno z Pakietem OC OC, jak i OC i AC. To praktyczne i oszczędne rozwiązanie, gdyż zgłoszenie szkody z tego ubezpieczenia nie powoduje utraty zniżek w ubezpieczeniu AC w LINK4. Co nie bez znaczenia, oferuje ubezpieczenie szyb w atrakcyjnych cenach. To szczególnie dobre rozwiązanie dla osób, których nie stać na pełny pakiet AC, a chcą, aby szyby ich pojazdu były objęte ochroną ubezpieczeniową.

Wysokość składki polisy obliczana jest indywidualnie na podstawie Twoich danych oraz historii Twojego ubezpieczenia. Dlatego też trudno jest podać konkretną kwotę. Koszt ubezpieczenia Szyby24 wynosi od 49 do 90 złotych i jest zależny od wybranego pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego, a także, czy jest to pierwsza polisa, czy jej odnowienie.

Posiadając Ubezpieczenie Szyby24, możesz być pewny, że w sytuacji uszkodzenia którejkolwiek z szyb Twojego auta, problem zostanie szybko rozwiązany. Uszkodzona szyba będzie naprawiona albo wstawiona nowa (do sumy ubezpieczenia 3 tys. zł), dzięki czemu Twój pojazd będzie sprawny i gotowy do dalszej podróży.

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia – Pakietu OC, a także OC+AC, wraz z ubezpieczeniem Szyby24.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantem pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.

Materiał reklamowy