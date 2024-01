W listopadzie 2023 r. spadek produkcji i sprzedaży węgla

W listopadzie 2023 r. miesięczne wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego z polskich kopalń były niższe, niż w październiku ubiegłego roku - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). W 11. miesiącu minionego roku produkcja węgla wyniosła 4,6 mln ton, a miesięczna sprzedaż 4,2 mln ton.

W październiku 2023 r. produkcja węgla w polskich kopalniach przekroczyła 4,8 mln ton, a miesięczna sprzedaż zbliżyła się do 4,7 mln ton. Jak informował katowicki oddział ARP, w listopadzie 2022 r. wydobycie wynosiło 4,5 mln ton, a sprzedaż 4,1 mln ton.

W minionym roku od marca do sierpnia kopalnie wydobywały co miesiąc więcej węgla niż sprzedawały. We wrześniu wielkość produkcji i sprzedaży zostały zrównoważone. W październiku wydobycie znów było większe od poziomu sprzedaży - o ponad 100 tys. ton; w listopadzie różnica ta istotnie wzrosła.

W końcu listopada 2023 r. na przykopalnianych zwałach leżało 4,3 mln ton niesprzedanego surowca, a miesiąc wcześniej było to 3,9 mln ton. Przed rokiem stan zapasów wynosił 1,8 mln ton węgla, a w końcu grudnia 2022 r. było to blisko 2,2 mln ton.

W ciągu 11 miesięcy 2023 r. wielkość krajowego wydobycia węgla wyniosła ok. 44,3 mln ton, wobec ponad 48,3 mln ton w tym samym okresie 2022 r., a sprzedaż węgla sięgnęła ok. 41,9 mln ton wobec ok. 48,4 mln ton przed rokiem.

Najniższe w ub. roku miesięczne wydobycie węgla odnotowano w kwietniu i lipcu (ponad 3,5 mln ton), a najniższą sprzedaż w czerwcu (niewiele ponad 3 mln ton, wobec prawie 4,2 mln ton rok wcześniej). W szóstym miesiącu 2023 r. padł też historyczny rekord najniższej miesięcznej sprzedaży węgla z polskich kopalń.

PAP