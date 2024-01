Groteskowa nominacja szefa Lasów Państwowych

Premier Tusk wskazał nieznanego szerszej publiczności leśnika z województwa zachodniopomorskiego na nowego szefa Lasów Państwowych. Czy rzeczywiście nieznanego? Jak ustaliliśmy Witold Koss wystąpił 7 października na przedwyborczym wiecu Donalda Tuska w Płocku, gdzie wspólnie z kilkoma kolegami wzywał do odpolitycznienia lasów. Odczytał z kartki kilka wzniosłych haseł sprzeciwiając się prywatyzacji lasów i deklarując współpracę z organizacjami ekologicznymi. Teraz został dyrektorem Lasów Państwowych.

Na oficjalnym profilu YouTube Donalda Tuska znajduje się film KLIKNIJ TUTAJ z kampanii wyborczej nagrany 7 października 2023 r. w trakcie spotkania w Płocku, gdzie między 44 minutą 15 sekundą a 47 minutą 55 sekundą pojawia się bardzo interesujący wątek.

Prowadząca spotkanie zapowiada obecność na sali grupy gości, którzy specjalnie przyjechali z bardzo daleka, żeby koniecznie spotkać się z liderem Platformy Obywatelskiej i „wyrazić swoją niezgodę na to, co dzieje się z lasami”.

To ośmioosobowa reprezentacja leśników z Zachodniopomorskiego, którzy spontanicznie ponoć pokonali 500 kilometrów, by trafić do Płocka na wyborczy wiec Donalda Tuska. Kogo widzimy w tej grupie? Jest tam też Witold Koss, zapowiedziany wówczas jako ten który „ma coś ważnego do powiedzenia jako prawdziwy leśnik”.

Oracja…

Witold Koss czytając z kartki zwrócił się do Donalda Tuska z takim opisem sytuacji, jaka panuje w jego środowisku: „Większość leśników z Lasów Państwowych jest zastraszonych i sparaliżowanych widmem utraty pracy i mieszkania. (…) Środowisko leśników jest upolitycznione jak nigdy dotąd. Jest straszone cyklicznie prywatyzacją lasów. Dlatego leśnicy oczekują zapewnienia utrzymania polskich lasów jako dobra narodowego, utrzymanego we władaniu skarbu państwa. (…) Leśnicy oczekują spokoju i normalności. Jako przede wszystkim przyrodnicy, leśnicy są gotowi do osiągnięcia porozumienia z przyrodniczymi organizacjami pozarządowymi, bo więcej nas łączy niż dzieli”.

Mówca zakończył swoje wystąpienie płomiennym odwołaniem do słów Jana Pawła II o chronieniu ojczystej przyrody, co sala gorliwie nagrodziła oklaskami.

Jak jednak musiała to być przekonująca oracja dla lidera Platformy Obywatelskiej oraz zarysowany w niej program, że pozostała mu w pamięci mimo zgiełku kampanijnego i późniejszego zamieszania z powoływaniem nowego rządu!

…i nominacja!

Po 98 dniach Donald Tusk już jako szef rządu na konferencji prasowej 3 stycznia mówi, że „polskie lasy to dobro społeczne, dobro narodowe, a nie tylko gospodarka”, a zadbać o nie ma „nowy Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Witold Koss. Znany leśnik z Zachodniopomorskiego”. Cóż za przypadek i szczęśliwy finał dalekiej podróży leśnika ze Szczecińskiego!

Jak czytamy na portali „Gazety Lubuskiej”: Przyszły dyrektor LP jest osobą dobrze znaną lubuskim leśnikom. Był zastępcą nadleśniczego w Bogdańcu, a kiedy władzę sprawowała koalicja PO-PSL w latach 2007-2015, został mianowany dyrektorem regionalnym LP w Szczecinie. Po odwołaniu z funkcji był m.in. nadleśniczym w Skwierzynie, a także inspektorem nadzoru.

Sek, MW