Tusk rozbije Lasy Państwowe? Na początek pozwalnia!

W ubiegłym tygodniu związki zawodowe działające w LP powołały komitet protestacyjny. Oczekują odpowiedzi na pytania związane z przygotowywaną przez dyrektora generalnego LP restrukturyzacją funkcjonowania przedsiębiorstwa i zapowiadaną redukcją zatrudnienia – informuje portal wPolityce.pl

Wiele wskazuje na to, że nadchodzi fala zwolnień w Lasach Państwowych. Ma to związek z zarządzeniami Dyrekcji Generalnej LP oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ubiegłym tygodniu Związki Zawodowe Leśne powołały komitet protestacyjny.

Portal wPolityce.pl wskazuje, że do sprawy odniósł się Paweł Sałek, poseł PiS.

To już w Lasach Państwowych było i znów wraca, tym razem w sposób bardziej wyrafinowany, ale teraz: 20 proc. wyłączeń ze zrównoważonej gospodarki leśnej (Ministerstwo Klimatu i Środowiska twierdzi, że nie ma z tym problemu), to „normalne”, że trzeba zmniejszyć zatrudnienie -związki zawodowe jako przedstawiciele pracowników ogłaszają przygotowania do protestu – pisze były wiceminister w rządzie PiS.

Mam nadzieję, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, podmiot ze 100-letnią tradycją nie podzieli losów polskich stoczni, hut, kopalni i elektrowni węglowych…