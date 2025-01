Afera wiatrakowa bis! "Las wiatraków powstanie w lesie"

W ramach pilotażu na terenie trzech nadleśnictw ma zostać ustawionych do 20 turbin wiatrowych; projekty czekają m.in. na wydanie odpowiednich zgód - poinformowały we wtorek Lasy Państwowe. Negatywne wpływy turbin wiatrowych na ptaki jest oczywisty: kolizje z łopatami turbin, zakłócanie naturalnych tras migracyjnych ptaków, dostęp do zasobów, utrata siedlisk. Hałas turbin wiatrowych, zaburzenia w glebie, wpływają też negatywnie na inne leśne zwierzęta.

Przedstawicielka Lasów Państwowych poinformowała, że obecnie projekt jest realizowany w dwóch lokalizacjach na terenie trzech nadleśnictw w województwie lubuskim, które znajdują się pod zarządem Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze.

„ Nie” dla przyrody

W każdej z lokalizacji planowana jest budowa maksymalnie do 10 turbin wiatrowych, każda o mocy 6-7 MW. Projekty znajdują się na etapie uzgodnień i uzyskiwania zgód administracyjnych” - dodała.

Poinformowała ponadto, że pilotaż prowadzony jest w sposób transparentny i otwarty, a gminy, w których realizowane są inwestycje, przeprowadziły konsultacje społeczne. Czy takowe jednak się odbywają?

