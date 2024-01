Efekt kuli śniegowej w aktywach PPK

Według wstępnych danych, wartość aktywów netto w PPK na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 21,74 mld złotych - powiedział prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny. Dodał, że zysk statystycznego uczestnika programu od grudnia 2019 r. wynosi od 124 proc. do 155 proc.

„Według wstępnych danych, wartość aktywów netto (WAN) w PPK na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 21,74 mld zł” - powiedział Zapotoczny. Wytłumaczył, że oznacza to wzrost r/r o 9,78 mld złotych, czyli - jak dodał - blisko dwukrotnie.

Nawet 155 proc. zysku

Jego zdaniem tak wyraźny przyrost WAN to nie tylko efekt bardzo korzystnej passy rynkowej, ale także tego, że w ciągu roku do programu dołączyło 870 tysięcy osób.

„Mamy nadzieję, że ten efekt kuli śnieżnej uda się nam utrzymać” – dodał Robert Zapotoczny.

Prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny (spółki odpowiedzialnej za wdrożenie i upowszechnianie Pracowniczych Planów Kapitałowych) zaznaczył, że jest to wielki sukces Pracowniczych planów Kapitałowych, a sam program jest stabilny i dobrze skonstruowany, czym przekonuje do siebie coraz więcej osób.

„Gratuluję 3,39 mln pracowników, którzy przystąpili do PPK i dzięki temu nie tylko osiągają duże zyski, a przede wszystkim zabezpieczają przyszłość swoją i swojej rodziny” - powiedział Zapotoczny.

Dodał, że nie ma drugiego tak korzystnego programu oszczędnościowego, a zysk statystycznego uczestnika programu od jego uruchomienia w grudniu 2019 r. wynosi od 124 proc. do 155 proc.

Pięciolecie programu

Przypomniał także, że w 2024 r. Pracownicze Plany Kapitałowe będą świętowały swoje pięciolecie. 2023 rok upłynął w Pracowniczych Planach Kapitałowych przede wszystkim pod hasłem pierwszego ponownego autozapisu i związanej z tym kampanii informacyjnej. W 2023 roku przeprowadzono m.in. 1 569 bezpłatnych szkoleń z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych, w których udział wzięło blisko 68 tys. osób, a oficjalna strona programu mojeppk.pl zanotowała ponad 4 mln użytkowników i powyżej 13 mln odsłon.

»» Więcej o Pracowniczych Planach Kapitałowych czytaj tutaj:

Wiceprezes PFR: środki zgromadzone w PPK są bezpieczne

Nowa koalicja rządowa uderza w Orlen. Co z inwestorami i PPK?

Stan oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestnicy programu mogą sprawdzić w Serwisie MojePPK oraz w aplikacjach instytucji, prowadzących indywidualne rachunki PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł „na start”) oraz dopłaty roczne (w wysokości 240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.

Iga Leszczyńska (PAP), sek