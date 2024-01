Polko: na rezultaty obecności F-16 trzeba poczekać

Dopiero za dwa lata przy kontynuowaniu dotychczasowej pomocy będzie można mówić o tym, że Ukraina będzie w stanie prowadzić operacje powietrzne i wspierać formacje lądowe. Rok 2024 nie przyniesie przełomu w ukraińskim lotnictwie - mówił w rozmowie z PAP b. dowódca GROM gen. Roman Polko.

PAP spytała generała Polko o to, kiedy Ukraina będzie mogła wykorzystać samoloty F-16 w celu walki i dobycia przewagi w powietrzu. „Jeżeli chodzi o lotnictwo Ukrainy, to ten rok nie przyniesie przełomu, aczkolwiek być może pojawią się pierwsze jaskółki” - ocenił.

Gen. Polko zaznaczył, że kraje zachodu mają opóźnienia w udzielaniu pomocy, z kolei przekazywana Ukrainie zaawansowana technologia wymaga „inteligentnego” żołnierza i długotrwałego okresu przygotowania, szczególnie w przypadku pilotów F-16.

„Kiedy my w warunkach pokoju wdrażaliśmy w Polsce system F-16, to zabrało nam to dobrych parę lat. Ukraina tak naprawdę będzie eksperymentować. Niedobrze by było, gdyby piloci startowali i te maszyny od razu były strącane przez ten najsłabszy czynnik samolotu, czyli przez człowieka” - ocenił.