Nowy wróg ekologów? Domowy kot!

Samorząd stolicy Holandii ma apelować do właścicieli kotów, aby zakładali im dzwonki ostrzegające ptaki, wynika z zapisów przyjętej niedawno „Agendy na rzecz zwierząt na lata 2024–2026”. Tymczasem wielu ekspertów twierdzi, że jest to nieskuteczne i do tego uciążliwe dla domowych czworonogów.

Wprawdzie w Holandii nie istnieje centralny rejestr kotów, jednak szacuje się, że w kraju tulipanów żyją prawie cztery miliony mruczków, z czego pół miliona jest bezdomnych. Jak podaje niderlandzki oddział międzynarodowego funduszu dobrostanu zwierząt (IFAW), koty zabijają 18 milionów ptaków rocznie.

Dzwonek ocali ptaka

Stołeczny samorząd wpadł na pomysł, jak temu zaradzić. Jeden z punktów „Agendy na rzecz zwierząt na lata 2024–2026” zawiera apel do właścicieli kotów, aby zakładali swojemu zwierzęciu dzwonek, kiedy wychodzi ono na zewnątrz.

Okazuje się jednak, że taka metoda może być nieskuteczna w ostrzeganiu ptaków, a dla kotów dzwonek jest wyjątkowo niewygodny. „Zakładanie dzwonka nie przyczynia się do zmniejszenia powodzenia polowań na ptaki, natomiast dla kota dzwonienie pod brodą brzmi znacznie głośniej niż u nas” - powiedziała dziennikowi „Algemeen Dagblad” Liesbeth Puts, autorka książek o kotach.

Podkreśla ona, że koty mają bardzo wrażliwy słuch, który bardzo im pomaga w codziennym życiu.

Dzwonek zakłóca ich umiejętności słuchowe, a ciągłe dzwonienie jest również dla nich irytujące

Dzwonek? Nieskuteczny

Podobnego zdania jest także Międzynarodowy Fundusz na rzecz Dobrostanu Zwierząt (IFAW). „Dzwonek dla kotów jest nieskuteczny” – czytamy na stronie internetowej organizacji. Podkreśla ona natomiast, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest noszenie przez koty kolorowej obroży, która skutecznie odstrasza ptaki.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

