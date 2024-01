Sklepy czynne w niedzielę? Polityczny handel na okrągło

Handlowe niedziele w Polsce? Jak pisze portal wPolityce.pl Polakom nie przeszkadza brak handlowych niedziel. Nawet większość handlowców nie pali się do tego rozwiązania. Wyniki badania pokazują, że tylko twarde jądro elektoratu popierającego obecny rząd chce wprowadzenia z powrotem handlowych niedziel. Z wprowadzenia handlu na okrągło ekipa Donalda Tuska chce uczynić jeden z koronnych dowodów wypełniania wyborczych obietnic.

Cały materiał portalu wPolityce.pl czytaj tu: Polacy przyzwyczaili się do zakazu handlu w niedzielę. Sklepy też się raczej nie palą. Ale koalicja Tuska nie odpuści_

Z najnowszego badania Research Partner, przeprowadzonego w dniach 5-7 stycznia br. wynika, że 56 proc. Polaków chciałoby, aby rząd utrzymał dotychczasowe zasady, czyli tylko siedem niedziel roboczych w roku. 37 proc. Polaków uważa, że handel musi pracować na okrągło.

Wnioski z badań potwierdzają, że Polacy w dużej mierze przyzwyczaili się do status quo obowiązującego zakazu handlu w niedzielę, ale płynie z nich również jasny sygnał, że w przyszłości trzeba podjąć rzetelną debatę w tym zakresie, ważną zarówno ze społecznego, jak i gospodarczego punktu widzenia. Najgorsze, co mogłoby być, to próba sztucznego, ustawowego wpływania na kupujących lub sprzedających, w oderwaniu od ekonomii i sytuacji na rynku - ocenia prof. Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW.