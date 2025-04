Inflacja w kwietniu 4,2 proc. Wciąż mocno drożeje żywność

Inflacja konsumencka wyniosła 4,2 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2025 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,4 proc., podał też GUS.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2025 r. wzrosły o 4,2 proc. (wskaźnik cen 104,2) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4 proc. (wskaźnik cen 100,4)” - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 5,3 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 13 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 8,3 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,8 proc., ceny nośników energii spadły o 0,4 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 1,7 proc..

Konsensus rynkowy wynosił: +4,3 proc. r/r i +0,3 proc. m/m.

Stopy procentowe i inflacja w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: Majowa obniżka coraz bardziej realna

„Presja inflacyjna słabnie, a napływające dane potwierdzają zmianę otoczenia makroekonomicznego. Dynamika płac wyraźnie się obniżyła, spadają ceny ropy na rynkach globalnych, a słabszy dolar ogranicza koszty importu. Konsument staje się bardziej ostrożny, co osłabia presję popytową. Wszystko to sprzyja kontynuacji dezinflacji i stwarza przestrzeń do rozpoczęcia luzowania polityki pieniężnej - skomentował dane GUS Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

W naszej ocenie RPP zdecyduje się na dostosowanie stóp procentowych o 50 punktów bazowych już na majowym posiedzeniu. Byłby to pierwszy ruch od października 2023 r., ale niekoniecznie początek pełnego cyklu obniżek. Kolejne decyzje będą zależały od napływających danych i zostaną prawdopodobnie podjęte dopiero po lipcowej projekcji inflacyjnej, która uwzględni nowy poziom stóp. W scenariuszu bazowym zakładamy, że łącznie w 2025 roku stopy spadną o 100–125 punktów bazowych.” – przewiduje analityk platformy Portu.

ISBnews, sek

04.30

