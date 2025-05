Wzrosty cen żywności trzymają wysoko inflację w maju

Inflacja konsumencka wyniosła 4,1 proc. w ujęciu rocznym w maju 2025 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2 proc., podał też GUS.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2025 r. wzrosły o 4,1 proc. (wskaźnik cen 104,1) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2 proc. (wskaźnik cen 99,8)” - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 5,5 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 13,1 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 11,4 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,4 proc., ceny nośników energii spadły o 0,3 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 3,7 proc.

Konsensus rynkowy wynosił: +4,2 proc. r/r i +0,1 proc. m/m.

Analitycy: przeważają czynniki dezinflacyjne

„Choć kwietniowy wzrost sprzedaży detalicznej i przyspieszenie dynamiki płac mogą działać proinflacyjnie, to w kolejnych miesiącach przeważać powinny czynniki dezinflacyjne. Niskie ceny surowców, zwłaszcza ropy, oraz słabszy dolar obniżają koszty importu. Dodatkowo decyzja URE o 14,8-procentowej obniżce taryfy na gaz od 1 lipca przełoży się na spadek całkowitego rachunku dla gospodarstw domowych o około 10%, co może obniżyć inflację nawet o 0,2–0,3 punktu procentowego - skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Majowa decyzja RPP o utrzymaniu stóp była dostosowaniem do nowych warunków, a nie początkiem cyklu luzowania. Kolejne ruchy najprawdopodobniej zapadną po lipcowej projekcji inflacyjnej, która po raz pierwszy uwzględni obecny poziom stóp. Możliwe, że już w lipcu inflacja znajdzie się poniżej górnej granicy odchyleń od celu NBP. Do końca roku spodziewamy się dalszego luzowania polityki pieniężnej o co najmniej 75 punktów bazowych - przewiduje analityk Portu.

Inflacja w maju zaskakuje w dół (przypominamy, że zaskoczenia lubią pojawiać się cyklicznie) i pokazuje spadek do 4,1 proc.. Najważniejszą informacją jest dalsze opadanie rozpędu inflacji bazowej, który w zasadzie jest już zgodny z celem NBP - komentują analitycy mBanku.

CPI może nie spada na łeb na szyję, ale ciągle jednak krok po kroku zaskakuje silniejszym od oczekiwań tempem spadku. Według wstępnego szacunku inflacja CPI obniżyła się w maju do 4,1% r/r (zakładaliśmy 4,2%, konsensus 4,3%). Miesiąc do miesiąca ceny w dół o 0,2%. Inflacja bazowa rok do roku z niewielkim spadkiem do 3,3% - podsumowują analitycy Banku Pekao.

Z początkiem II półrocza inflacja już na pewno osiągnie cel inflacyjny (2,5%). Nie chcemy nic mówić, ale są to rewelacyjne warunki makro do cięcia stóp…

