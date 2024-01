Dwoje Niemców napisze przyszłość rolnictwa w Europie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zainicjowała w czwartek dialog strategiczny na temat przyszłości unijnego rolnictwa. Zadaniem nowego forum ma być kształtowanie wspólnej wizji przyszłości rolnictwa i systemu żywnościowego UE.

Dialog strategiczny będzie dotyczył - jak podała KE - wyzwań, takich jak „odpowiedni poziom życia rolników i społeczności wiejskich, wspieranie rolnictwa z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety i jej ekosystemów, wykorzystanie ogromnych możliwości oferowanych przez wiedzę i innowacje technologiczne oraz promowanie dobrze prosperującej przyszłości systemu żywnościowego UE w konkurencyjnym świecie„.

Przewodniczącym nowego forum został Niemiec, profesor Peter Strohschneider. Jak podała KE, został on wybrany na to stanowisko z uwagi na wieloletni doświadczenie, a w szczególności pracę dla rządu RFN w „Komisji ds. Przyszłości Rolnictwa”.

Von der Leyen chce „jasnej wizji przyszłości”

Dialog strategiczny ma skupiać kluczowe zainteresowane strony z całego łańcucha rolno-spożywczego, w tym rolników, spółdzielnie, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze i społeczności wiejskie, a także organizacje pozarządowe, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, instytucje finansowe i środowiska akademickie.

Po posiedzeniu inauguracyjnym, które odbędzie się w pierwszej połowie bieżącego roku, zorganizowany zostanie szereg spotkań tematycznych.

Jak podała KE, Rada i Parlament Europejski będą zaangażowane w ten proces, a prof. Strohschneider będzie regularnie informował obie instytucje i wymieniał poglądy na ten temat.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / autor: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

„Nadszedł czas, by wypracować nowy konsensus w sprawie żywności i rolnictwa wśród rolników, społeczności wiejskich i wszystkich innych podmiotów w łańcuchu rolno-spożywczym UE. Rolnicy i przemysł spożywczy w UE zapewniają naszym obywatelom zdrową żywność wysokiej jakości i wnoszą istotny wkład w naszą gospodarkę, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Podejmują również ogromne wysiłki, aby przyczynić się do naszej zbiorowej transformacji ekologicznej i cyfrowej. Jednocześnie jednak stoją przed wieloma wyzwaniami, począwszy od zmiany klimatu, aż po inflację, a skończywszy na niestabilnych skutkach rynkowych. Dzięki temu dialogowi strategicznemu tworzymy forum, dzięki któremu przedstawimy jasną wizję przyszłości, z korzyścią dla wszystkich” - powiedziała przewodnicząca KE von der Leyen.

Antyunijne protesty rolników trwają

Rolnicy z niemieckiej Brandenburgii chcą demonstrować w piątek przed siedzibami rządzących partii: SPD, Zielonych i FDP w Berlinie. Domagają się anulowania planowanych cięć dopłat do oleju napędowego dla rolnictwa. Rolnicy przyjadą traktorami do stolicy kilkoma trasami i chcą odwiedzić biura federalne Zielonych, FDP i SPD, jedno po drugim, w godzinach od 11 do 13 - ogłosiło landowe stowarzyszenie rolników.

Rolnicy chcą przekazać notę protestacyjną przeciwko rządowym oszczędnościom.

»» O styczniowych protestach rolników w Polsce, Niemczech, Francji czytaj tutaj:

Bunt rolników. Farmerzy ruszyli na Paryż

ZAMIAST SŁÓW Rolnicy mówią: „Dość”!

Rolnicze blokady na drogach jak Niemcy szerokie…

Blokada Berlina

Przez tydzień od 8 do 15 stycznia rolnicy demonstrowali przeciwko cięciom. Demonstracje i blokady dróg organizowano w całych Niemczech; największa manifestacja odbył się w Berlinie w ostatnim dniu protestów.

Rząd SPD, Zielonych i FDP wycofał się już z pierwotnie planowanego zniesienia ulgi podatkowej na olej napędowy dla rolnictwa. Obecnie zakłada stopniowe wycofywanie ulgi w ciągu trzech lat. Zdaniem rolników wprowadzone do tej pory zmiany są niewystarczające

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek

»» Czy emeryci stracą 13. i 14. emeryturę czytaj też tutaj:

Majstrują przy emeryturach. Czy seniorzy stracą?

»» Wielki kontrakt zbrojeniowy zagrożony? czytaj tutaj:

Koreańskie media: Kontrakt obronny z Polską zagrożony!