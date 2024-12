Von der Leyen triumfująca: Mercosur w zasięgu wzroku!

Czyżby nadchodziło porozumienie w sprawie umowy, która może być wyrokiem śmierci dla europejskiego, a więc i polskiego rolnictwa?

Jak donosi portal Euractiv, trwające już od 20 lat negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Mercosurem mogą zostać sfinalizowane w postaci umowy podczas odbywającego się właśnie szczytu państw Mercosur w Montevideo.

Do Ameryki Południowej udała się osobiście szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Lądowanie w Ameryce Południowej! Meta porozumienia UE-Mercosur jest już w zasięgu wzroku. Do dzieła, przejdźmy przez to. Mamy szansę stworzyć rynek liczący 700 milionów ludzi. Największe partnerstwo handlowo-inwestycyjne, jakie kiedykolwiek widziano na świecie. Oba regiony odniosą korzyści – napisała po południu w czwartek na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Gdzie jest Polski Rząd do cholery?!!! To jest katastrofa dla rolnictwa! – pisze w komentarzu do komunikatu szefowej Komisji Europejskiej europoseł PiS Waldemar Buda.