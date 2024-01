Kierunek Niemcy? Połączenia skasowane

W Niemczech trwa strajk na kolei. Protest związku zawodowego maszynistów GDL jest dotkliwy również dla krajów sąsiednich, zakłócone są bowiem liczne połączenia międzynarodowe - pisze portal tygodnika „Spiegel”.

W Czechach operator kolejowy Ceske drahy informuje o zakłóceniach w kursowaniu pociągów Eurocity na trasie Praga-Berlin-Hamburg-Flensburg. Obecnie kursują one tylko do Drezna.

„Skutki (strajku) odczuwają również podróżni w regionie przygranicznym z Polską” - zauważa portal.

Pociągi Intercity z Warszawy, Gdyni, Przemyśla i Krakowa kursują tylko do Rzepina. Według przewoźnika PKP Intercity pasażerowie są stamtąd przewożeni autobusem do Frankfurtu nad Odrą. Następnie mogą kontynuować podróż pociągiem ODEG (Ostdeutsche Eisenbahn), który nie należy do Deutsche Bahn, np. w kierunku Berlina. Kto chce pojechać nocnym pociągiem Chopin między Warszawą a Monachium, może przynajmniej dojechać do Salzburga w Austrii zamiast do stolicy Bawarii - „a następnie spróbować szczęścia w pociągach regionalnych”.

Ruch kolejowy z zagranicą zamarł

W trójkącie granicznym Francji, Niemiec i Szwajcarii wiele osób również odczuwa strajk GDL. Według szwajcarskiego operatora kolejowego SBB praktycznie wszystkie połączenia transgraniczne z Niemcami są odwołane do 29 stycznia, a ograniczenia ruchu mogą nadal obowiązywać 30 stycznia.

Wiele osób w Holandii również zostało dotkniętych strajkiem GDL. Przewoźnik kolejowy Nederlandse Spoorwegen poinformował, że wszystkie połączenia między dwoma krajami zostały odwołane i dotyczy to m.in. pociągów IC do Berlina.

Pasażerom ICE, którzy utknęli w regionie przygranicznym z Belgią, belgijskie koleje SNCB rekomendują alternatywne połączenia regionalne między Liege a Akwizgranem. Strajk nie ma również wpływu na pociągi ekspresowe Thalys między Francją, Belgią i Niemcami.

Odwołanych jest także wiele połączeń z Austrii do Niemiec na stacjach granicznych z Niemcami. Jednak niektóre połączenia dalekobieżne obsługiwane przez austriackie koleje federalne kursują do Monachium pomimo strajku, a podróżni między Salzburgiem a Monachium mogą przesiąść się do pociągów obsługiwanych przez bawarskie koleje regionalne (BRB).

Biuro prasowe DSB, państwowego operatora kolejowego w Danii, przekazało, że strajk nie ma wpływu na pociągi IC między niemiecką stacją graniczną we Flensburgu a Fredericią, skąd można kontynuować podróż do Kopenhagi lub Aarhus.

Strajk maszynistów w Niemczech ma zakończyć się w poniedziałek, 29 stycznia.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP), sek

