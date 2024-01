Morawiecki: rusza Zespół Pracy Państwowej

Poseł Mateusz Morawiecki ogłosił, że we wtorek rusza Zespół Pracy Państwowej. Podczas sobotniego spotkania w Katowicach „Spotkaniach wolnych Polaków - bądźmy razem!” poinformował też, że pierwszym tematem zespołu, którym pokieruje były premier, będzie Centralny Port Komunikacyjny.

Na spotkaniu w sali Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ w Katowicach poseł Mateusz Morawiecki poinformował, że we wtorek zacznie działać Zespół Pracy Państwowej. Efektem tych prac mają być konkretne projekty ustaw, które będą na bieżąco zgłaszane do Sejmu. Zespołem pokieruje Morawiecki.

„Powrót komuny, skok na bogactwo Polaków”

„Tam się będą pojawiać różne pozytywne tematy. Tematy na przyszłość. Ten pierwszy, który będziemy analizować już we wtorek to właśnie Centralny Port Komunikacyjny. Pokażemy bardzo dokładnie jego zalety i korzyści z niego płynące dla wszystkich Polaków. Korzyści finansowe i wszelkie inne. Właśnie po to, aby uświadomić Polakom, żeby nie dali zabrać tego skarbu” - podkreślił Morawiecki.