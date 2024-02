Obierki po pieczarkach - jak je wykorzystać?

Chcąc przygotować danie z pieczarkami w przepisie, zazwyczaj odkrajamy ich „ogonek” lub obieramy je za pomocą nożyka, aby dalsze ich krojenie było szybsze i łatwiejsze. Co jednak robimy z resztkami? Najczęściej wyrzucamy do kosza. Zwolennicy kuchni „zero waste” mają na to sposób. Zobacz zatem co można z ich przyrządzić.

Dlaczego chętnie sięgamy po pieczarki?

To warzywo, które bardzo często wykorzystuje się podczas gotowania różnego rodzaju potraw. Są doskonałym sposobem na urozmaicenie wielu dań i nadania im charakterystycznego smaku. Doskonale spisują się jako aromatyczny dodatek do dań mięsnych oraz rybnych. Chętnie używamy ich także do faszerowania warzyw czy dań zapiekanych z serem. Można z nich także ugotować zupę, która zadowoli podniebienia niejednej osoby.

Co z nimi zrobić?

Jeżeli spytać by ludzi czy przed podawaniem pieczarek obierają je czy też nie, odpowiedzi byłyby zróżnicowane. Jeżeli jednak dotychczas je wyrzucaliście, to czytajcie dalej, ponieważ z powodzeniem można je później wykorzystać, jako element wielu potraw. Należy jednak pamiętać o ich wcześniejszym dokładnym umyciu pod bieżącą wodą. Pozwoli to pozbyć się z nich pozostałości piasku, ziemi oraz innych zabrudzeń. Takie pełne smaku resztki z pieczarek możesz użyć do przygotowania znakomitej bazy do bulionu. Wystarczy tylko, aby podczas ich smażenia wlać na patelnię odrobinę sosu sojowego i odrobinę cukru. Na około pół kilograma takich obierek po pieczarkach wystarczy łyżka sosu sojowego i łyżeczka cukru. Całość należy zalać wodą i gotować z pozostałymi składnikami rosołu. Możesz również podsmażyć obierki po pieczarkach na patelni z odrobiną tłuszczu i dodać je do różnego rodzaju potraw zamiast całych grzybów, na przykład zapiekanek lub risotto. Bardzo dobrze spisują się także jako zastępstwo pieczarek w daniach takich jak sosy, pizza, makaron czy różnego rodzaje farsze.

