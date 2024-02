W Ameryce wściekłość na Bidena za blokadę LNG

Prezydent Joe Biden jest ostro krytykowany za zatrzymanie budowy nowych terminali skroplonego gazu LNG na eksport do Europy. Republikańscy kongresmeni i czołowi politycy w otwartym liście wzywają go do zmiany decyzji.

Autorzy listu, wśród których jest m.in. przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson, żądają, by prezydent USA cofnął moratorium, jakie ogłosił kilka dni temu. Jak podaje portal telewizji FoxNews, chcą, by jak najszybciej zostały zatwierdzone wszystkie wnioski na budowę terminali LNG, gdyż te inwestycje nie tylko „służą interesowi publicznemu”, ale także wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne i są korzystne dla gospodarki.

„Wasza administracja powinna zrobić wszystko, co w jej mocy, aby zachęcić do większej produkcji czystego i niezawodnego gazu ziemnego” – napisali autorzy listu.

Tylko Rosja skorzysta

Argumentują także, że na zatrzymaniu rozwoju eksportu amerykańskiego gazu skorzysta przede wszystkim Rosja. Ponadto w ich opinii, brak nowych inwestycji „podkopałoby wysiłki, jakie USA poczyniły, aby pomóc Europie” zmniejszyć jej zależność od rosyjskich dostaw.

Europa stała się dla Stanów Zjednoczonych najważniejszym odbiorcą gazu skroplonego w ubiegłym roku. Unia Europejska musiała bowiem wyjątkowo szybko – po tym jak w lutym 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę i zakręciła „gazowy kurek” dla wielu państw członkowskich, szybko zabezpieczyć import z innych kierunków. Kluczowy był wzrost dostaw właśnie ze Stanów Zjednoczonych oraz z Norwegii.

Ze względu na znacznie roli USA w zapewnieniu stabilnych dostaw gazu ziemnego dla UE, decyzja prezydenta Bidena wywołała też sporo kontrowersji w samej Komisji Europejskiej i była komentowana przez wielu ekspertów. Bo choć UE stawia sobie za cel – w ramach polityki klimatycznej – radykalne ograniczenie zużycia surowców (ropy i gazu) w kolejnej dekadzie, to jednak stabilne dostawy gazu mają i będą mieć ciągle istotne znaczenie.

Ameryka sama pozbawia się zysków

Produkcja gazu ziemnego w USA, w którego eksporcie kraj ten stał się globalnym liderem, ma bardzo duże znaczenie dla całej krajowej gospodarki. Jak podaje FoxNews, kongresmeni w liście do Joe Bidena wskazali na fakt, że eksport LNG może dodać aż 73 miliardy dolarów do gospodarki USA w perspektywie do 2040 r., pozwoli także stworzyć ponad 453 tys. miejsc pracy.

Wstrzymanie wydawania pozwoleń na budowę terminali eksportu LNG formalnie służy realizacji celów klimatycznych amerykańskiej administracji, a urzędnicy mają dokładnie przeanalizować wszystkie wnioski inwestycyjne pod kątem wpływu tych projektów na emisję CO2. Decyzja prezydenta jest uznawana przez Republikanów za tak kontrowersyjną, że – jak podaje FoxNews - nie tylko zapowiadają specjalne przesłuchanie w tej sprawie w Komisji Energii i Handlu, ale także proponują, by to nie Departament Energii decydował o pozwoleniach w kwestii eksportu LNG lecz „niezależna Federalna Komisja Regulacji Energetyki”.

