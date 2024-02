Rośnie rola ministra finansów w rządzie

Przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów został Minister Finansów -wynika z opublikowanego w poniedziałek zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Szefem ministerstwa finansów jest Andrzej Domański.

Zgodnie z nowym zarządzeniem z 5 lutego br., opublikowanym w Monitorze Polskim, przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego RM jest Minister Finansów, a wiceprzewodniczącym - Minister Rozwoju i Technologii.

Pozostali członkowie Komitetu to Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji albo upoważniony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu, Minister Aktywów Państwowych, Minister do spraw Unii Europejskiej, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Infrastruktury, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Przemysłu, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazany przez Prezesa Rady Ministrów, sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wskazany przez Ministra Finansów. W skład Komitetu wchodzi także sekretarz Komitetu w randze dyrektora komórki organizacyjnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obsługującej sprawy Komitetu.

»» O działalności ministra finansów czytaj tutaj:

Minister finansów planuje zmiany w podatku Belki

Zamiast uszczelnienia podatkowa dekompresja?

Kolejny instrument uszczelniania podatków na celowniku?

Po co w rządzie KERM?

Zgodnie z zarządzeniem Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy m.in. prowadzenie analiz w zakresie krajowej i międzynarodowej sytuacji gospodarczej w celu wyznaczenia optymalnych kierunków działań organów administracji rządowej w zakresie polityki gospodarczej; rekomendowanie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów np. działań o charakterze strategicznym w obszarach związanych z gospodarką, finansami publicznymi, zarządzaniem mieniem publicznym, rozwojem kraju oraz w sprawach o istotnych przewidywanych skutkach finansowych, a także sposobów koordynacji przygotowań do podjęcia tych działań i ich realizacji.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jednocześnie traci moc zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2021 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Aneta Oksiuta (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kara do 30 000 zł za umowę zlecenie. Dla przedsiębiorców

Czarne chmury nad fabryką Intela

Szok! O 26,7 proc. wzrosła produkcja aut w Polsce

A jednak! Rząd Tuska będzie renegocjował warunki KPO

Z tajemnic NBP. Po co Gierkowi były nowe banknoty?