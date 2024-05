Brytyjczycy pójdą w kamasze?

Brytyjski premier Rishi Sunak zapowiedział, że jeśli jego Partia Konserwatywna wygra 4 lipca wybory do Izby Gmin, przywróci obowiązkową służbę wojskową dla 18-latków, z możliwością jej zastąpienia wolontariatem.

Zgodnie z założeniami, 18-latkowie mogliby wybrać: wstąpienie do wojska w pełnym wymiarze na 12 miesięcy, służbę w brytyjskiej cyberobronie (także przez rok), gdzie uczyć się będą o logistyce, cyberbezpieczeństwie, zaopatrzeniu lub operacjach reagowania cywilnego, albo wolontariat przez jeden weekend w miesiącu przez rok - łącznie 25 dni - w policji, straży pożarnej, służbie zdrowia lub organizacjach charytatywnych zajmujących się osobami starszymi i potrzebującymi pomocy.

Szczegóły planu zostałyby ustalone przez nową Komisję Królewską, komitet doradczy, który jest powoływany w celu zbadania istotnych kwestii.

Partia Konserwatywna zakłada, że pierwsi 18-latkowie zostaną powołani do służby we wrześniu 2025 roku. Oczekuje się, że koszt wyniesie około 2,5 mld funtów rocznie.

Sunak przekonuje, że służba zapewni „młodym ludziom zmieniające życie możliwości” i pozwoli im „nauczyć się prawdziwych umiejętności, robić nowe rzeczy i przyczyniać się do rozwoju ich społeczności i naszego kraju”.

„Tym, którzy krytykują, że uczynienie jej obowiązkową jest nierozsądne, mówię: obywatelstwo niesie ze sobą nie tylko prawa, ale i obowiązki. Bycie Brytyjczykiem to coś więcej niż tylko kolejka do kontroli paszportowej” - napisał na łamach „The Mail on Sunday”.