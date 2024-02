Jak Polacy lubią płacić? Dane zaskakują

40 proc. badanych jest zainteresowanych nowoczesnymi metodami płatności - wynika z raportu „Preferencje płatnicze Polaków 2024”. Dodano, że autoryzacją płatności za pomocą odcisku palca interesują się szczególnie mężczyźni.

Jak wykazano w badaniu, 40 proc. respondentów chciałaby korzystać z innowacyjnych metod płatności. Największe zainteresowanie wzbudza możliwość płacenia odciskiem palca (21 proc. wskazań w tej grupie), w dalszej kolejności ankietowani zainteresowani innowacyjnymi metodami płatności odpowiadali, że chętnie rozliczaliby się za pomocą automatów samoobsługowych UAT, takich jak m.in. biletomaty czy parkometry.

Płatność innowacyjna

Z badania wynika, że autoryzacją płatności za pomocą odcisku palca interesują się szczególnie mężczyźni (24 proc. w porównaniu do 18 proc. kobiet). Jak wskazują autorzy badania, ten sposób rozliczania się był najczęściej wymieniany zarówno przez osoby najmłodsze (18-29 lat), w średnim wieku (40-49 lat), jak i seniorów w wieku 60-69 lat (we wszystkich przypadkach po 25 proc.). Dowodzi to, że jest to rozwiązanie, nad którym firmy powinny poważnie pomyśleć w przyszłości.

Otwarci na nowości

Prezes Fiserv Polska S.A. Krzysztof Polończyk, powiedział, że „wyniki badania PolCard from Fiserv pokazują, że już ponad 40 proc. Polaków w różnym wieku jest otwartych na innowacyjne metody płatności. To bardzo duży odsetek, co pokazuje, że zapotrzebowanie na takie usługi rośnie”. Jak dodał, poza autoryzacją płatności odciskiem palca, co szósty respondent badania z grupy zainteresowanej nowymi rozwiązaniami płatniczymi wymienił możliwość rozliczania się za pomocą automatów samoobsługowych UAT. Rozwiązanie to wskazał co czwarty mężczyzna. Z badania wynika też, że co dziewiąty ankietowany chciałby rozliczać się za pomocą odcisku dłoni. „Odpowiedziało tak aż 20 proc. najmłodszych ankietowanych” – wskazał Krzysztof Polończyk.

Oko na finanse

Ankietowani wykazali również zainteresowanie rozliczeniami przy pomocy skanu oka (9 proc. z grupy zainteresowanej innowacyjnymi metodami płatniczymi), twarzy (8 proc.) i głosu (7 proc.). Pomijając obszar biometrii zainteresowanie respondentów wzbudziło również rozliczaniem się z wykorzystaniem systemów smart home (8 proc.) i z użyciem samochodu, który ma dostęp do internetu (6 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Fiserv Polska, właściciela marki PolCard from Fiserv, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

PAP/ as/