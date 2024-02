Zapora na granicy. Tusk będzie ją wzmacniał!

Premier Donald Tusk: wspólnie z szefem MSWiA podjęliśmy decyzję o szybkiej modernizacji zapory granicznej z Białorusią, przeznaczymy na to adekwatne środki

„Ta zapora nigdy nie powstanie” - grzmiał w kampanii wyborczej Donald Tusk, dodając, że budowa muru na granicy z Białorusią to będzie tylko „pisowski przekręt„.

Mówił pogardliwie o „_dwuznacznym przedsięwzięciu”, „płocie Błaszczaka”.

W końcu we wrześniu 2023 r. w swoim stylu „unieważnił” zaporę mówiąc przy okazji premiery filmu „Zielona granica” Agnieszki Holland: „musimy zbudować mur na granicy z Białorusią, bo go nie ma„.

Teraz gdy się zetknął z realiami rządzenia zmienił zdanie.

Premier Donald Tusk (P) oraz premier Republiki Finlandii Petteri Orpo (L) podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / autor: PAP/Albert Zawada

Wspólnie z szefem MSWiA podjęliśmy decyzję o szybkiej modernizacji zapory granicznej z Białorusią. Przeznaczymy na to adekwatne środki. Chcemy koordynować razem z Finlandią prace na granicach, ponieważ szczelne granice z Rosją i Białorusią, jeśli naprawdę mają być szczelne, to musimy wziąć za to wspólną odpowiedzialność: Finlandia, Polska, ale także kraje bałtyckie. Nie może być tutaj słabych ogniw” - poinformował w piątek premier Donald Tusk.