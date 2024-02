Strategiczna magistrala gazowa ożyje

Na początku marca rozpocznie się naprawa uszkodzonego jesienią estońsko-fińskiego gazociągu Balticconnector przebiegającego przez Zatokę Fińską. Prace mają potrwać około cztery tygodnie – poinformował fiński operator przesyłowy Gasgrid.

Po zakończeniu naprawy nastąpi przegląd magistrali, która powinna zostać ponownie oddana do użytku 22 kwietnia – przekazano w komunikacie. Zastrzeżono przy tym, że harmonogram, ustalony wspólnie z estońskim operatorem Elering, może ulec zmianie ze względu na krę na Bałtyku oraz warunki pogodowe.

O awarii gazociągu związanej z nietypowym, gwałtownym spadkiem ciśnienia poinformowano 8 października.

Fińska policja zakłada, że rurociąg został uszkodzony przez uderzenie dużej kotwicy, należącej prawdopodobnie do frachtowca NewNew Polar Bear pływającego pod banderą Hongkongu. Mający blisko 170 m długości statek towarowy w momencie awarii gazociągu płynął z Królewca do Petersburga, tzw. chińskim szlakiem północnym.

Na dnie Zatoki Fińskiej na odcinku wielu kilometrów pozostały też widoczne ślady oporu (płużenia kotwicy). Równocześnie uszkodzony został podmorski kabel telekomunikacyjny.

Wciąż nie jest jasne, czy był to był to przypadkowy incydent czy działanie zamierzone. Sprawa jest wciąż badana, także we współpracy ze stroną chińską.

Podmorski odcinek gazociągu Balticconnector, mający 77 km długości, został oddany do użytku z początkiem 2020 roku. Dzięki tej inwestycji, sfinansowanej w większej części ze środków UE, dokonano przesyłu gazu z magazynów na Łotwie, przez Estonię, do odbiorców w Finlandii.

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP), sek

