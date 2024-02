Uczniowie tracą wzrok – winne komórki i komputery!

Opublikowane w 2023 roku wyniki badań portalu wOkularach.pl pokazują jasno - krótkowzroczność jest najczęściej występującą wadą wzroku wśród uczniów. Jedną z jej przyczyn jest spędzanie długiego czasu przed ekranami, a okres pandemii i nauczania zdalnego zdecydowanie na to wpłynął.

Każda szkoła oferuje profilaktyczne badania przesiewowe, gdzie co mniej więcej dwa lata w gabinecie higienistki dzieci badają wzrok przy pomocy tablicy Snellena. W niektórych miejscach zostały przeprowadzone dodatkowe badania, które u dzieci w wieku wczesnoszkolnym wykazały, że wzrok uczniów nie jest jednak badany wystarczająco dobrze. Dodatkowe badania nie zostały jednak wprowadzone w pozostałych regionach kraju.

Jak czytamy w raporcie wOlukarach.pl „problem pogarszającego się wzroku dzieci został zauważony przez rząd. Ministerstwo Edukacji i Nauki razem z Ministerstwem Zdrowia w roku szkolnym 2021/22 zrealizowały pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności u uczniów z edukacji wczesnoszkolnej. Program o nazwie „Dobrze widzieć” stanowił jedną z czterech inicjatyw rządu w ramach Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. Z wykorzystaniem przenośnego autorefraktometru przebadano 1052 uczniów z klas I-III w województwie lubelskim.”

Cytowany w raporcie prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki w Lublinie, która prowadziła badania, nazwał ich wyniki „zatrważającymi”.

Jednym z głównych powodów, dlaczego badania wzroku nie są aż tak dokładne, jak te przeprowadzone w woj. lubelskim, są oczywiście fundusze. Badania generują dodatkowe koszty, na które nie stać wielu samorządów. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji i Nauki w przesłanej portalowi wOkularach.pl wiadomości podkreśla, że kontrola wzroku, w tym profilaktyczne badania okulistyczne należą do obowiązków rodzica dziecka.

„Warto przypomnieć, że rodzic ma prawo zgłosić się co roku z dzieckiem do badania kontrolnego do okulisty dziecięcego. Tu ważna uwaga: w Polsce badaniem dziecka i dobieraniem mu korekcji zajmuje się wyłącznie okulista, najlepiej okulista dziecięcy. To zasadnicza różnica w stosunku do dorosłych, którzy w celu określenia wady wzroku i przepisania okularów mogą udać się również do optometrysty” – wyjaśnia prof. Andrzej Grzybowski – prezes Fundacji Okulistyka 21.