Jaką będziemy opozycją wobec rządzącej koalicji? - w sobotnim wpisie na mediach społecznościowych opisuje wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki. „Będziemy totalną propozycją!”

Będziemy jako konstruktywna, merytoryczna pozycja rozliczać z tego wszystkiego. Będziemy totalną propozycją, a nie taką opozycją jak oni - zapowiada były premier.

Też czekam na to, gdzie są te kredyty za 0 procent, gdzie wakacje kredytowe, gdzie akademiki za złotówkę, gdzie dopłaty do czynszu 600 złotych, gdzie kwota wolna od podatku dla emerytów, dla pracujących na umowę o pracę, dla pracujących na umowę zlecenie, dla jednoosobowych działalności gospodarczych do 6000 złotych miesięcznie. Gdzie to wszystko jest? - pyta Mateusz Morawiecki.