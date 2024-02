Najgroźniejszy zawód? Zbieracz trufli

Co najmniej 14 zbieraczy trufli zginęło w niedzielę w wyniku eksplozji miny, należącej do grupy dżihadystów Państwa Islamskiego (IS) na pustynnym obszarze w północnej Syrii – podała oficjalna syryjska agencja SANA.

Według agencji „W wyniku eksplozji miny przeciwpiechotnej, pozostawionej przez terrorystów IS, 14 osób zginęło, a osiem innych zostało rannych podczas zbierania trufli na pustyni w prowincji Raka, dawnej +stolicy+ grupy dżihadystów”.

Dżihadyści wycofali się na pustynię

Dżihadyści, którzy od 2014 r. kontrolowali rozległe terytoria w Syrii, zostali w marcu 2019 r. pokonani przez międzynarodową koalicję antydżihadystyczną pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, sprzymierzoną z siłami kurdyjskimi. Jednak wielu bojowników dżihadu wycofało się na pustynię syryjską, gdzie znajduje się wiele min.

Najlepsze trufle? Z Syrii!

Pustynia syryjska słynie z produkcji jednych z najlepszych trufli na świecie, które osiągają wysokie ceny, a ich zbiory mogą stanowić źródło utrzymania. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka dżihadyści często atakują mieszkańców, którzy szukają tam trufli i pomimo częstych ostrzeżeń ze strony władz, ta działalność wysokiego ryzyka cały czas jest kontynuowana.

