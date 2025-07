Triumfalny powrót sklepów osiedlowych

W II kwartale br. w sklepach typu convenience ruch rok do roku wzrósł o 6,6 proc., w hipermarketach – o 5,5 proc., w dyskontach – 2,7 proc., a w supermarketach – 0,6 proc. - wynika z raportu Proxi.cloud i Grupy Blix. W dwóch pierwszych segmentach przybyło też tzw. unikalnych klientów.

Jak wynika z raportu, w drugim kwartale br. ruch w sklepach spożywczych wzrósł rok do roku w każdym z badanych formatów. Najbardziej zwiększył się w sieciach typu convenience, czyli małych sklepach osiedlowych - o 6,6 proc. Hipermarkety odnotowały wzrost 5,5 proc., dyskonty – 2,7 proc., a w supermarkety – o 0,6 proc.

Sklepy osiedlowe bardzo zyskują na popularności

„To efekt ożywienia konsumpcji przy stabilizującej się inflacji i poprawie nastrojów konsumenckich. Największy wzrost w segmencie convenience nie zaskakuje, bo ten format odpowiada na potrzebę robienia szybkich, częstych zakupów, często na ostatnią chwilę, blisko domu, szczególnie w okresach świątecznych i wyjazdowych, np. podczas majowego czy czerwcowego długiego weekendu” - wskazał Marcin Lenkiewicz z Grupy Blix.

Ekspert Proxi.cloud zauważył z kolei, że na sukces sieci convenience wpływa również zwiększenie liczby należących do nich placówek. Popularność zyskują też tzw. aplikacje gazetkowe, dzięki czemu coraz więcej klientów korzysta z dostępnych promocji, zwiększając w ten sposób ruch w sklepach.

„Z innych naszych badań wynika, że coraz więcej osób łączy zakupy w kilku formatach nawet jednego dnia. I tak na przykład produkty podstawowe nabywane są przede wszystkim w dyskontach, a uzupełniające – w sklepach convenience. To właśnie ten segment, dzięki swojej dostępności i elastyczności, najczęściej pełni rolę placówek drugiego wyboru, co w dużej mierze tłumaczy najwyższy wzrost liczby wizyt w badanym okresie” – dodała Weronika Piekarska z Proxi.cloud.

Hipermarketom przybyło klientów

W ocenie autorów raportu wzrostowi w hipermarketach sprzyjały z kolei większe zakupy świąteczne i związane z weekendowym grillowaniem, ale trend długoterminowy sprzyja mniejszym, łatwiej dostępnym sklepom convenience. W drugim kw. br. rok do roku tzw. unikalnych klientów przybyło w sklepach convenience i hipermarketach – odpowiednio 1,2 i 0,7 proc. Z kolei spadki zaliczyły supermarkety i dyskonty – 1,8 i 1,5 proc.

„Strata dyskontów wynika z nasycenia rynku i rosnącej konkurencji formatów lokalnych. Kanał convenience wygrywa przede wszystkim dostępnością, podczas gdy dyskonty i supermarkety wciąż dominują jak miejsce większych, planowanych zakupów - szczególnie artykułów spożywczych i chemii gospodarczej. Kolejność segmentów w rankingu odzwierciedla też zmianę zachowań. Konsumenci kupują jednorazowo mniej, ale częściej” – stwierdził Lenkiewicz.

Które sklepy odwiedzamy najczęściej?

W II kwartale nieznacznie zmienił się udział poszczególnych formatów sklepów w łącznej liczbie wizyt. Na czele zestawienia znalazły się sieci convenience – 43,3 proc. (rok wcześniej – 42,3 proc.). Kolejne miejsca zajęły dyskonty – 31,5 proc. (przed rokiem – 31,9 proc), supermarkety – 19,3 proc. (20 proc.) oraz hipermarkety – 5,9 proc. (5,8 proc.).

Częstotliwość zakupów wzrosła rok do roku we wszystkich formatach. W kanale convenience liczba wizyt przypadająca na 1 klienta zwiększyła się z 9,6 do 10,1, w dyskontach z 7,3 do 7,6, w supermarketach z 5,4 do 5,5, a w hipermarketach z 3 do 3,2.

Średni miesięczny łączny czas spędzony na zakupach przez przeciętnego klienta wzrósł w ujęciu rocznym jedynie w sklepach convenience - z 40 do 44 minut. Nie zmienił się w hipermarketach - 1 godzina i 2 minuty. Spadki odnotowano w dyskontach z 44 do 41 minut oraz w supermarketach z godziny i 1 minuty do 58 minut.

Analiza została przeprowadzona przez firmę technologiczną Proxi.cloud i Grupę Blix we współpracy z platformą analityczno-badawczą UCE Research. Objęła zachowania konsumentów odwiedzających dyskonty spożywcze, supermarkety, hipermarkety i sieci typu convenience (łącznie 25 sieci handlowych). Wielkość próby wyniosła blisko 1,4 mln konsumentów. W sumie obserwowano ponad 40,6 tys. placówek.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

NATO ostrzega: to się może zacząć w 2027 roku!

Bruksela chce dokonać rewolucji w Unii

Kawa parzona czy rozpuszczalna – gdzie tkwi różnica?

»»Mateusz Morawiecki o budżecie UE: „Tusk został ograny lub gra przeciwko Polsce!” – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!