Stopa bezrobocia stabilna od początku roku

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2024 r. utrzymała się na tym samym poziomie, co w styczniu br. (5,4 proc.) i kształtowała się w przedziale od 3,3 proc. w województwie wielkopolskim do 9 proc. w województwie podkarpackim” - wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Według wstępnych danych, w końcu lutego 2024 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 846,5 tys. bezrobotnych. W odniesieniu do lutego ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 18,3 tys. (tj. 2,1 proc.). W lutym 2024 r. (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 0,5 tys. (0,5 proc.) więcej niż w lutym 2023 r. W miesiącach zimowych stopa bezrobocia jest zwykle corocznie wyższa niż w pozostałych miesiącach, z powodu niższego natężenia prac sezonowych. Jest to zjawisko cykliczne i naturalne” - czytamy w komentarzu MRPiPS.