Markety przerzucą podwyżkę VAT na żywność na klientów

Rywalizacja między sieciami handlowymi nie wpływa na ceny żywności, a jeśli nawet, to wpływ ten jest bardzo ograniczony – powiedział PAP ekonomista banku Credit Agricole Jakub Olipra. Dodał, że nie spodziewa się, aby notowany ostatnio spadek cen żywności w skupie przełożył się na spadek cen w sklepach. Jego zdaniem podwyżka VAT podbije dynamikę cen żywności o ok. 4 pkt. proc.

„Moim zdaniem nie widać wpływu rywalizacji między sieciami handlowymi w danych o cenach żywności, które są wliczane do wskaźnika inflacji publikowanego przez GUS, a jeśli nawet widać, to ten wpływ jest bardzo ograniczony. Jest wiele innych czynników, które decydują o tym, że dynamika cen żywności kształtuje się w wyraźnym trendzie spadkowym i ten trend potrwa, dopóki nie zostanie przywrócona 5-proc. stawka VAT na żywność” – powiedział ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra.

Od kilku tygodni trwa nasilona rywalizacja między największymi sieciami handlowymi w Polsce. Jednak – jak powiedział ekonomista Credit Agricole – ta rywalizacja skupia się głównie na takich produktach, które są łatwo porównywalne, takich jak masło czy olej.

„Bez względu na producenta kostka masła ma podobny wygląd, podobne parametry. Podobnie jest w przypadku oleju. Jeśli ktoś nie ma silnych preferencji w stosunku do producenta masła czy oleju, to decyzję o zakupie podejmuje na podstawie ceny” – powiedział Jakub Olipra.

– „Konsumenci często decydują się na zakup masła czy oleju w sklepie, gdzie one są tańsze – a potem robią resztę zakupów. Stąd właśnie rywalizacja między sieciami – aby dzięki obniżonym cenom pewnych produktów, na które te sieci zarabiają niewiele lub nie zarabiają w ogóle, przyciągnąć klientów, którzy kupią przy okazji inne produkty, na których sklep już zarabia” – dodał.

Ekonomista Credit Agricole podkreślił, że obecnie notowane są spadki cen surowców rolnych, i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Wskazał, że wyraźnie spadły ceny zbóż, ale stwierdził, że nie ma co liczyć, że w ślad za niższymi cenami zaczną spadać ceny produktów w sklepach.

„Owszem, są takie produkty, które wyraźnie potaniały, choćby produkty z kategorii +oleje i tłuszcze+. Ale generalnie nie spodziewamy się deflacji w cenach żywności, czyli ich spadku w ujęciu rok do roku. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ceny skupu, jakie otrzymują rolnicy, są tylko jednym z elementów ceny detalicznej żywności – dochodzą jeszcze koszty przetwórstwa, logistyki oraz samego handlu, gdzie mamy m.in. koszty pracy, ceny energii, opakowań, paliw, itd. I nawet jeśli ceny żywności w skupie się obniżyły czy nieco spadły ceny energii, to pozostałe koszty, takie jak choćby płace, poszły w górę” – powiedział Jakub Olipra.

Podkreślił, że ceny w skupie są zwykle bardziej zmienne niż ceny hurtowe, a te z kolei zmieniają się bardziej niż ceny detaliczne. Dodał, że wiele umów, jakie sieci handlowe mają z dostawcami, jest zawieranych na dłuższe terminy, często mają one zapisane stałą cenę, co powoduje, że także ceny produktów w sklepach zmieniają się rzadziej.

„Poza tym zwykle jest tak, że jeśli cena produktów wzrośnie, to potem ona dość powoli spada. Jeśli bowiem dochodzi do sytuacji, kiedy surowce tanieją a jednocześnie konsumenci są skłonni zapłacić tyle, co dotychczas, to pojawia się przestrzeń do budowania marży i producenci czy sieci tę przestrzeń wykorzystują. Dlatego ceny rosną zazwyczaj szybko, a spadają wolno. Ale u nas spadku nie będzie, bo wiele wskazuje że wkrótce zostanie podniesiony VAT na żywność” – stwierdził Jakub Olipra.