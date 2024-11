„Lepiej już było”. Kolejne rekordy inflacji przed nami

Analitycy Banku Pekao oceniają, że do końca roku inflacja utrzyma się blisko 5 proc., a w pierwszym kwartale 2025 r. wzrośnie do blisko 6 proc. Ekonomista Konfederacji Lewiatan o inflacji: „Lepiej już było. Kolejne rekordy tego roku dopiero przed nami”. Jakub Olipra, ekspert Credit Agricole podkreśla, że podwyższona inflacja jest argumentem na rzecz stabilizacji stóp procentowych.

Główny Urząd Statystyczny przekazał w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wzrosły rdr o 5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,3 proc. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS. Równocześnie ceny żywności wzrosły o 4,9 proc., a inflacja bazowa wyniosła ok. 4,2 proc.

W ocenie Banku Pekao, inflacja konsumencka do końca roku będzie się utrzymywać blisko 5 proc., choć w listopadzie nieznacznie się obniży, ze względu na efekt wysokiej bazy odniesienia.

Z początkiem 2025 r. zakładamy kolejne przyspieszenie inflacji m.in. ze względu na dalsze odmrażanie cen energii oraz niską bazę odniesienia - napisali analitycy Pekao. Jak podkreślili, nawet jeśli rząd zdecyduje się dalej zamrażać ceny energii, to efekt niskiej bazy będzie tak silny, że nie uciekniemy od zbliżenia się inflacji w pierwszym kwartale do blisko 6 proc.

Z kolei od drugiego półrocza przyszłego roku, Pekao oczekuje tąpnięcie inflacji w okolice 4-4,5 proc. z powodu efektów bazy. Powrót do przedziału dopuszczalnych wahań od celu NBP będzie możliwy nie wcześniej niż w 2026 r. - zaznaczył Bank Pekao.

_Urzeczywistnia się nasz scenariusz rozwoju inflacji na końcówkę roku. Od tego momentu inflacja będzie już przekraczać wyznaczoną w październiku granicę - ocenia Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Jego zdaniem nadal zaskakująco szybko drożeje żywność (+4,9 proc. r/r), choć część tego wzrostu wyjaśnia niższa stawka VAT sprzed roku. Bez zmian pozostają ceny paliw. Na inflację na stacjach paliw w październiku miały wpływ obniżki cen benzyny sprzed roku. Za miesiąc ten czynnik powinien już działać w kierunku obniżenia ogólnego wskaźnika inflacji - przewiduje analityk.

Porównując dane z polskiego przemysłu oraz sprzedaży detalicznej, widać, że rynek czuje już obniżający się popyt na auta. Te staniały w relacji rocznej o 7,2 proc. i nie jest to wynik zimowych wyprzedaży roczników. Za rok samochody osobowe będą stanowiły element działający podbijająco na wskaźnik inflacji, a to głównie z powodu nowych norm spalania, jakie będą obowiązywać w UE. Na nasze nieszczęście transport stanowi blisko 10 proc. całości koszyka inflacyjnego GUS – wskazuje Mariusz Zielonka.

Do wzrostu inflacji przyczyniły się głównie podwyżki cen paliw i żywności, a czynnikiem hamującym był spadek inflacji bazowej - wskazuje Jakub Olipra z Credit Agricole.

Ekonomista zauważył, że do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” - 4,9 proc. w październiku wobec 4,7 proc. we wrześniu. Wyższe tempo wzrostu cen odnotowano też w kategorii „oleje i tłuszcze” - głównie za sprawą mocno drożejącego masła w ślad za rekordowymi wzrostami cen na światowym rynku.

Na skutek słabych tegorocznych zbiorów podrożały też produkty w kategorii „warzywa”, a ze względu na zwyżki cen produktów mlecznych na świecie, również wyroby w kategorii „mleko, sery i jaja”. Wzrost cen w kategorii „pieczywo” to z kolei - w ocenie Olipry - efekt niskiej bazy sprzed roku. Na zwiększenie inflacji wpływ miał też nieznaczny wzrost dynamiki cen w kategorii „nośniki energii” (11,5 proc. w październiku wobec 11,4 proc. we wrześniu).

„Z kolei większy wzrost inflacji powstrzymały wyniki inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami obniżyła się w październiku do 4,1 proc. r/r wobec 4,3 proc. we wrześniu. Do spadku inflacji bazowej przyczyniła się przede wszystkim niższa dynamika cen w kategoriach +łączność+, co jest efektem niższego tempa wzrostu cen usług telekomunikacyjnych i +wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego+ - głównie za sprawą spadku cen urządzeń gospodarstwa domowego oraz środków czyszczących i konserwujących” - zaznaczył Olipra.