Rusza pierwsza spółka serwisu morskich farm wiatrowych

Powstała spółka Baltic Offshore Service Solution, którą powołały Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen i kanadyjski Northland Power – ogłosił we wtorek Orlen. Nowa spółka jako pierwsza w Polsce będzie świadczyła usługi serwisowe dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, np. tym techniczne - wyjaśniono.

Koncern przypomniał we wtorkowym komunikacie, że Grupa Orlen i Northland Power wspólnie realizują na Bałtyku projekt morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, o mocy do 1,2 GW, która produkcję czystej energii rozpocznie w 2026 r.

Nowa spółka jako element kompleksowej obsługi morskich farm wiatrowych

„Energa Wytwarzanie, spółka z Grupy Orlen oraz Northland Power powołały spółkę Baltic Offshore Service Solution. Będzie to pierwsze w Polsce konsorcjum oferujące usługę kompleksowego zarządzania morskimi farmami wiatrowymi” - poinformował Orlen.

Koncern zapowiedział, że nowa spółka - Baltic Offshore Service Solution będzie świadczyła „wyspecjalizowane usługi serwisowe dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, związane m.in. z aspektami technicznymi, operacyjnymi, komercyjnymi i kontraktowymi”. Ponadto – jak podkreślono w informacji – będzie odpowiedzialna za funkcjonowanie planowanego przez Grupę Orlen całodobowego Centrum Zarządzania Morskich Farm Wiatrowych, które zajmować się będzie kontrolą, monitorowaniem i koordynacją działań aktywów offshore.

„Morska energetyka wiatrowa to szansa na głębokie przemiany w naszym systemie elektroenergetycznym, ale też na budowę nowych gałęzi gospodarki” – podkreślił dyrektor wykonawczy ds. energetyki w Orlenie Jarosław Dybowski.

Projekt Baltic Power

Przypomniał jednocześnie, że już teraz koncern realizuje projekt Baltic Power, a w planach ma inwestycje na pięciu kolejnych koncesjach, których rozwojem zajmuje się spółka Orlen Neptun.

„Potencjał morskiej energetyki na całym Bałtyku szacowany jest na ponad 90 GW, co oznacza, że inwestycji w tym obszarze będzie przybywać. Jako Grupa Orlen chcemy wykorzystywać szanse biznesowe pojawiające się na etapie przygotowania i eksploatacji kolejnych farm wiatrowych” - podkreślił Dybowski, cytowany w komunikacie Orlenu. „W tym celu wykorzystamy wiedzę, którą zdobyliśmy już przy obsłudze inwestycji lądowych, wspierając się doświadczeniem naszego partnera, jednego ze światowych liderów branży offshore wind” – dodał.

Doświadczeni partnerzy

Jak wyjaśnił Orlen, nowo powołana spółka Baltic Offshore Service Solution będzie korzystała z doświadczenia Energi Wytwarzanie, która od 15 lat zajmuje się utrzymaniem lądowych aktywów odnawialnych źródeł energii, a w jej portfolio znajduje się sześć farm wiatrowych o łącznej mocy około 244 MW. Podmiot ten, co zaznaczył koncern, odpowiada za konserwację poszczególnych elementów farm wiatrowych i przeprowadza tam inspekcje techniczne.

Energa Wytwarzanie zarządza też największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku oraz 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce.

Z kolei Northland Power, jak podkreślił Orlen, „to jedna z najbardziej doświadczonych na świecie firm w sektorze morskiej energetyki wiatrowej”, przy czym spółka jest właścicielem lub posiada udziały w źródłach wytwórczych o mocy zainstalowanej wynoszącej 3,4 GW (netto 2,9 GW). Koncern podał jednocześnie, że Northland Power zarządza lądowymi odnawialnymi źródłami energii, jak i morskimi farmami wiatrowymi w Ameryce Płn. i w Europie, osiągając łączną roczną produkcję energii przekraczającą 10000 Gwh.

Morska energetyka wiatrowa jednym z filarów strategii Orlenu

Orlen przypomniał, że „morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z filarów strategii Orlen 2030”, która zakłada, że Grupa Orlen do końca dekady będzie posiadała 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, w tym morskich farmach wiatrowych.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł, z czego około 40 proc. ma być przeznaczone na „zielone inwestycje”, jak np. energetyka wiatrowa na morzu i lądzie, a także fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz „zielony wodór”.

Michał Budkiewicz (PAP), sek

