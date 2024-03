"100 Konkretów" Tuska pod lupą PiS

Jeszcze w tym tygodniu przedstawimy te spośród 100 konkretów przedstawionych przez KO, które uznaliśmy za sensowne, w postaci gotowych projektów ustaw w Sejmie. To m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, „babciowe”, czy projekt o dobrowolnym ZUS - zapowiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej politycy PiS odnieśli się do tzw. 100 konkretów, czyli listy obietnic wyborczych przedstawionych przed wyborami parlamentarnymi przez Koalicję Obywatelską, która miała zostać zrealizowana w ciągu 100 dni od objęcia rządów.

„Miało być 100 konkretów na 100 dni rządu. W tym tygodniu właśnie minie 100 dni rządów i okazuje się, że tych konkretów nie ma; w miejsce 100 konkretów jest 100 oszustw. Prawo i Sprawiedliwość przedstawi dokładnie to, do czego się Koalicja 13 grudnia zobowiązywała, a czego nie wykonała” - powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Jak dodał:

PiS jest wiarygodne, my zobowiązania wypełniamy. Dlatego uszczelniliśmy VAT, wprowadziliśmy 500+, potem 800+, dlatego wzmocniliśmy polskie wojsko, zadbaliśmy o seniorów poprzez 13 i 14 emeryturę. Co zrobiła Koalicja 13 grudnia? W zasadzie nic.

Zapowiedział, że PiS przedstawi te obietnice, które ocenia jako „sensowne”, w postaci projektów ustaw „jeszcze w tym tygodniu”.

Będzie to projekt o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych, o dobrowolnym ZUSie, projekt o ryczałtowej składce zdrowotnej, będzie to projekty dotyczący podwyższenia funduszu alimentacyjnego, będzie to projekt dotyczący tzw. babciowego, projekt dot. kasowego VAT, a także odbetonowania miast.