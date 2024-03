Rosyjskie formacje ochotnicze, które walczą po stronie Ukrainy ogłosiły, że ich operacja na terytorium Rosji udaremniła duży atak na siły ukraińskie z okazji „sukcesu wyborczego” Władimira Putina i osłabiła wojska Kremla na froncie.

Przedstawiciele Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, Legionu Wolność Rosji i Batalionu Syberyjskiego oświadczyli w czwartek w Kijowie że prowadzą „ograniczoną operację wojskową rosyjskich sił wyzwoleńczych w obwodzie biełgorodzkim i kurskim” i że udało się im otworzyć drugi front na terytorium Rosji.

„Przenieśliśmy realne działania wojenne na terytorium przeciwnika. Teatrem działań jest teraz nie tylko Ukraina, ale i terytorium Federacji Rosyjskiej. W ten sposób wydłużyliśmy linię frontu, co doprowadziło do osłabienia machiny wojennej Kremla na innych odcinkach” – powiedział Denis, pseudonim Whiterex, założyciel i dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego.

Walki pomiędzy rosyjskimi jednostkami ochotniczymi a siłami reżimu Putina toczą się od 12 marca. Walczący po stronie Kijowa Rosjanie wkroczyli wtedy do obwodów biełgorodzkiego i kurskiego, które graniczą z Ukrainą. W ostatnich dniach ogłaszali, że przejęli kontrolę nad miejscowościami Tiotkino w regionie kurskim i Gorkowski w obwodzie biełgorodzkim.

Poinformował, że w wyniku operacji Rosjanie bezpowrotnie stracili 651 żołnierzy. Rannych zostało 908, a 37 żołnierzy wroga trafiło do niewoli. „Rosyjskie siły wyzwoleńcze zniszczyły 121 i uszkodziły 51 sztuk sprzętu przeciwnika, oraz wzięły na siebie ataki lotnictwa, które przeprowadziło co najmniej 323 uderzenia z użyciem kierowanych bomb” – wymienił.

Członkowie rosyjskich jednostek zadeklarowali, że ich operacja w Rosji będzie kontynuowana.

Przedstawiciele formacji przeciwników rosyjskich władz odczytali wspólne oświadczenie, w którym ogłosili, że Putin nie jest legalnym prezydentem Rosji. „Obywatele obwodu biełgorodzkiego i kurskiego nie poszli na głosowanie pod ogniem putinowskiego lotnictwa i artylerii. Nikt o zdrowych zmysłach nie może powiedzieć, że Putin został wybrany zgodnie z prawem” – podkreślili.

Rosyjski Korpus Ochotniczy, Legion Wolność Rosji i Batalion Syberyjski uprzedziły, że ich działania nie ograniczą się do obwodów sąsiadujących z Ukrainą.

„Niebawem pójdziemy do innych miast. Wzywamy Rosjan ze wszystkich państw, ludzi każdej narodowości, do przyłączania się do nas i wspólnej walki z putinowską dyktaturą. Również z bronią w ręku” – zaapelowali.