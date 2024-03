Historyczna rezolucja w sprawie sztucznej inteligencji

Zgromadzenie Ogólne ONZ jednomyślnie przyjęło rezolucję wyznaczającą zasady użycia i rozwoju sztucznej inteligencji w bezpieczny sposób.

Rezolucja została zgłoszona przez USA. To pierwszy dokument na temat AI przyjęty przez ONZ. I choć nie ma on charakteru wiążącego, amerykańska wiceprezydent Kamala Harris oceniła, że jest to „historyczny krok”.

Bruksela chce wziąć w karby sztuczną inteligencję

Rezolucja zachęca wszystkie kraje do promocji „bezpiecznych i zaufanych systemów AI, by odpowiedzieć na największe światowe wyzwania”, w tym te związane z ubóstwem, zdrowiem publicznym, klimatem czy energią.

Wzywa też wszystkie kraje, ekspertów, media i społeczeństwo obywatelskie do stworzenia regulacji dla bezpiecznego użycia sztucznej inteligencji.

Jednomyślne przyjęcie rezolucji było owocem wielomiesięcznych negocjacji z inicjatywy USA, które negocjowały tekst m.in. z Chinami i Rosją. W rezultacie do listy współautorów dopisało się ponad 120 innych krajów (Polska należała do pierwszej grupy współinicjatorów), a poparły go wszystkie 193 państwa członkowskie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)/bz

