Naciski Trumpa na nic. Fed postanowił

Amerykańska Rezerwa Federalna utrzymała w środę poziom głównej stopy procentowej na dotychczasowym poziomie, prognozując przy tym wyższą inflację i niższy wzrost PKB. Decyzja zapadła mimo silnych nacisków prezydenta Donalda Trumpa, który domagał się głębokich cięć.

Jak napisano w komunikacie Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), członkowie komitetu z szefem Fed Jeromem Powellem jednomyślnie zagłosowali za utrzymaniem obecnego zakresu stóp procentowych na poziomie 4,25-4,5 proc.

Wysoka niepewność co do kursu gospodarki

Ocenili przy tym, że gospodarka kontynuuje solidny wzrost, inflacja pozostaje „cokolwiek wysoka”, a bezrobocie niskie. Zauważyli jednak, że nadal istnieje wysoka niepewność co do kursu gospodarki. Jak powiedział Powell podczas konferencji prasowej, niepewność dotycząca ceł była głównym powodem utrzymania stóp na obecnym poziomie.

„Wielkość skutków ceł, ich czas trwania i czas, jaki zajmie pojawienie się tych skutków, są wysoce niepewne. Dlatego uważamy, że właściwą rzeczą do zrobienia jest utrzymanie się w miejscu, w którym jesteśmy” - powiedział.

Z wydanych jednocześnie prognoz wynika, że większość członków komitetu - 10 z 19 - nadal spodziewa się obniżenia w tym roku stóp procentowych o 0,5 p.p., dwoje - o 0,25 p.p, a siedmioro nie przewiduje żadnych cięć. W porównaniu z marcem obniżyły się nieco średnie prognozy dotyczące wzrostu PKB (z 1,7 proc. do 1,4) i inflacji bazowej (z 2,8 do 3,1). Obecny preferowany wskaźnik inflacyjny, bazowy PCE w maju wyniósł 2,6 proc. Celem Fedu pozostaje sprowadzenie inflacji do poziomu 2 proc., lecz według prognoz poziom ten nie zostanie osiągnięty do 2027 r.

Jak dotąd dotychczasowe dane o inflacji nie potwierdzały prognoz o wzroście cen, spowodowanym przez nałożone przez Donalda Trumpa cła i były niższe od oczekiwanych. Powell stwierdził jednak, że pierwsze skutki ceł już są zauważalne - np. w cenach elektroniki - a w miarę upływu czasu będą bardziej widoczne.

„Wiele, wiele firm spodziewa się, że wszystkie lub niektóre skutki ceł zostaną przeniesione na kolejną osobę w łańcuchu, a ostatecznie na konsumenta” - powiedział prezes Fed.

Decyzja Fed zapadła jednomyślnie

Decyzja FOMC zapadła jednomyślnie mimo intensywnej presji ze strony Trumpa, który od tygodni domagał się głębokiego cięcia stóp. Jeszcze w środę przed ogłoszeniem decyzji przewidywał on, że Powell nie obniży stóp, bo jest „głupi”, podczas gdy zdaniem prezydenta powinien dokonać cięcia zmniejszającego stopy nawet o połowę.

Trump narzekał w rozmowie z dziennikarzami, że „próbował wszystkiego”, by wpłynąć na prezesa banku centralnego, m.in. zapraszając go na kolację, czy obrażając go.

„Robię to na wszystkie możliwe sposoby: jestem paskudny, jestem miły - nic nie działa” - mówił Trump. Mówił też, że po zakończeniu kadencji Powella w przyszłym roku spodziewa się obniżenia stóp. Pytał przy tym doradców, czy on sam może siebie mianować na to stanowisko.

Pytany o obraźliwe słowa Trumpa, Powell w środę nie odniósł się do niech bezpośrednio, twierdząc jedynie, że wszyscy członkowie FOMC chcą tego samego: solidnej gospodarki z niskim bezrobociem i stabilnymi cenami.

„My uważamy, że jesteśmy w dobrej pozycji, by reagować na znaczące wydarzenia gospodarcze i to się liczy” - dodał.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

