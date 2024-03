PiS: co wyszło Tuskowi ze 100 konkretów? 100 kłamstw

„Można by powiedzieć, że Donald Tusk jest patologicznym kłamcą, bo przecież zdawał sobie sprawę, że nie zrealizuje tych obiecanych 100 postulatów w ciągu 100 dni, a więc oszukiwał opinię publiczną, oszukiwał wyborców” – powiedział poseł PiS Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej PiS, podsumowującej pierwsze 100 dni rządu Donalda Tuska, którą relacjonuje portal wPolityce.pl

„Donald, nie kłam już” – to hasło nowego spotu Prawa i Sprawiedliwości

W spocie PiS porównano obietnice lidera Platformy Obywatelskiej do sytuacji za czasu Koalicji 13 Grudnia: Tylko ludzie wiarygodni mogą formułować tak konkretne propozycje. Chcę, żeby to dzisiaj tu w Tarnowie wybrzmiało na całą Polskę. Naprawdę ludzie dzięki temu będą mieli więcej. W sklepach będzie taniej, w polskich domach będzie lepiej– mówił Donald Tusk podczas ostatniej kampanii wyborczej.

Przypomniano też słowa szefa PO, który zapewniał, że nie boi się weryfikacji realizacji obietnic.

Cała Polska zna te konkrety. Polska będzie nas z tego rozliczała. Nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę powiedzieć nie obawiamy się żadnej z tych obietnic. Zostaną zrealizowane – zapewniał Tusk.

Co wyszło z tych 100 konkretów? 100 kłamstw

Odnieśli się do tego politycy PiS na konferencji.

Dobiega końca tydzień prawdy dla Koalicji 13 Grudnia. To 100 dni od czasu, kiedy rząd tej koalicji, na której czele stoi Donald Tusk, powstał. Było zapowiadanych 100 konkretów. Co wyszło z tych 100 konkretów? 100 kłamstw. Sądzę, że uświadomili sobie tę sytuację szczególnie ci wyborcy, którzy do późnej nocy na przykład we wrocławskim Jagodnie stali i czekali na oddanie głosu. Podobno byli to studenci, a więc pytanie można by postawić takie, czy są już akademiki za złotówkę? Byli to też drobni przedsiębiorcy, a więc można zadać pytanie, czy jest już dobrowolny ZUS? Wszyscy sądzili, że Donald Tusk, tak jak obiecał, wprowadzi w ciągu 100 pierwszych dni swoich rządów kwotę wolną od podatku. Niektórzy sądzili, że będzie to 60 tysięcy złotych, inni, że 6 tysięcy złotych miesięcznie, a więc 72 tysiące złotych – wymieniał Mariusz Błaszczak, dodając, że „jedni i drudzy zostali zrobieni w balona”.

Można by powiedzieć, że Donald Tusk jest patologicznym kłamcą, bo przecież zdawał sobie sprawę, że nie zrealizuje tych obiecanych 100 postulatów w ciągu 100 dni, a więc oszukiwał opinię publiczną, oszukiwał wyborców – powiedział były wicepremier.

