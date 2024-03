Potężne pieniądze dla TVP. Czas na wsparcie swoich

Media publiczne wkrótce mają otrzymać spory zastrzyk gotówki – wynika z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej”. Większość pieniędzy – jak informuje w poniedziałek redakcja - zostanie przeznaczona na telewizję publiczną. Mają one zostać wypłacone pod koniec tego miesiąca.

Mowa dokładnie o kwocie 1,5 mld zł. Znaczna część z niej – 1,24 mld zł – ma trafić do Telewizji Polskiej, pozostała – 260 mln zł – do Polskiego Radia i kilkunastu rozgłośni regionalnych.

Pieniądze mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa. Według informacji, do których dotarł DGP, odpowiednie wnioski w tej sprawie trafiły już do rządu. Pieniądze mają zostać wypłacone do końca marca

pap, jb