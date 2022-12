Smart Casco chroni przed skutkami kradzieży auta. To się po prostu opłaca

Złodzieje nie próżnują. Jednak niektóre modele kradną częściej niż inne. Teraz możesz ochronić swoje auto sprytnym ubezpieczeniem w LINK4. Czy wiesz, jak działa Smart Casco?

Nie jest to już tak ogromna skala problemu, jak u schyłku lat 90. XX wieku, ale rabunek samochodu to wciąż popularne przestępstwo. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, w pierwszych 10 miesiącach tego roku zgłoszono w Polsce ponad 6 tysięcy kradzieży. Oznacza to, że każdego dnia znika około 20 aut, z czego policji udało się odzyskać tylko niewiele ponad 20 procent skradzionych pojazdów. Możesz skutecznie ochronić się przed przykrymi skutkami takiego problemu, np. korzystając z ubezpieczenia Smart Casco w LINK4.

Z udostępnionych niedawno danych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że szczególnym upodobaniem rabusiów cieszą się SUV-y. Aż sześć aut tej klasy znalazło się w top 10 „popularnych” u złodziei marek. Na dziesiątym miejscu znalazł się Hyundai Kona (54 skradzione egzemplarze). Są też: Mitsubishi Outlander (75 szt.), Kia Sportage (76 sztuk), Jeep Grand Cherokee (87 szt.). Trzecie miejsce zajmuje Toyota RAV4 (118 utraconych pojazdów), drugie Fiat Ducato (124), natomiast pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Hyundai Tucson. Zgłoszono policji aż 156 kradzieży tego modelu.

Największe ryzyko kradzieży występuje w większych miastach. W statystykach przodują Warszawa i Gdańsk.

Ochrona ze Smart Casco

Posiadając samochód, musisz zadbać o jego ochronę. Optymalnym rozwiązaniem jest kompleksowe ubezpieczenie Autocasco, które chroni Cię przed wszelkimi ryzykami. To najlepsze rozwiązanie dla posiadaczy nowych pojazdów. Jednak kiedy samochód jest starszy, wcale nie musisz rezygnować z ubezpieczenia – zwłaszcza że takie pojazdy również są rabowane – często, aby rozmontować je na części.

Znakomitą ofertą dla oszczędnych jest polisa Smart Casco w LINK4, która stanowi dodatek do pakietu OC. W ramach tego ubezpieczenia sam decydujesz, jakiego rodzaju ryzyka chcesz objąć ochroną i w ten sposób zapłacić mniej. Jednym z wariantów – prócz szkody całkowitej, czy żywiołów – jest właśnie kradzież samochodu.

W tym wariancie ceny polisy zaczynają się już od 119 złotych przy autach poniżej 15 000 złotych wartości i kończą na 219 złotych dla pojazdów w granicach 25 000 - 40 000 złotych.

Smart Casco to mądry wybór dla oszczędnych, którzy nie chcą niepotrzebnie ryzykować, bo wiedzą, że to po prostu się nie opłaca. Często dopiero kiedy nagle zostaniesz bez samochodu, uświadomisz sobie,jak wielki masz problem. Zakup kolejnego auta w razie kradzieży to wielki i – co gorsza – niespodziewany wydatek, na który najczęściej nie będziesz przygotowany.

Ceny dostępne przy zakupie przez internet

Pakiet OC w LINK4 pomoże Ci także w przypadku kradzieży

Jednak czy posiadając samo OC, możesz liczyć na pomoc w przypadku rabunku auta? Słusznie myślisz, że to ubezpieczenie chroni osoby trzecie, którym wyrządzasz swoim pojazdem szkodę. Jednak w przypadku LINK4 zyskujesz znacznie więcej korzyści, ponieważ polisa OC oferowana jest tu w pakiecie wraz z unikalnym Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Posiadając takie ubezpieczenie, nie zostaniesz sam z problemem, kiedy stracisz auto w wyniku przestępstwa. W takim przypadku otrzymasz pojazd zastępczy na 3 dni. Pozwoli to Ci załatwić potrzebne formalności albo wrócić do domu, jeśli ta przykra sytuacja spotkała Cię podczas wyjazdu.

Pomoc po kradzieży

W LINK4 warto rozważyć jeszcze jedno bardzo przydatne rozwiązanie, które możesz dołączyć do ubezpieczenia OC albo pakietu OC+AC. To polisa „Pomoc po kradzieży”. Dzięki niej nawet w tak stresującej sytuacji, jak utrata auta z powodu rabunku, będziesz mógł liczyć na kompleksowe wsparcie i szybką pomoc finansową. W takim przypadku otrzymasz odszkodowanie w wysokości 2000 zł, które będziesz mógł przeznaczyć np. na wynajęcie samochodu zastępczego na kolejne dni czy korzystanie z taksówek, rejestrację nowego auta, jeżeli zdecydujesz się na jego zakup.

Dodatkowo możesz skorzystać z infolinii, gdzie dowiesz się, jakie kroki powinieneś podjąć po kradzieży samochodu. Doradcy LINK4 poinstruują Cię, jak i gdzie zgłosić kradzież. Możesz także dowiedzieć się, jak postępować, by uruchomić procedurę wypłaty środków, na które opiewa ubezpieczenie następstw kradzieży. Te informacje mogą być bardzo pomocne, zwłaszcza kiedy ten problem dotyka Cię za granicą. Ubezpieczenie „Pomoc po kradzieży” obejmuje zdarzenia, które powstaną nie tylko na terenie Polski, ale także w większości krajów europejskich (z wyjątkiem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii).

Kradzież auta to nie tylko wielki stres, ale też duży problem. Ubezpieczenie następstw kradzieży samochodu w LINK4 to praktyczne rozwiązanie, a w wersji Smart Casco dodatkowo bardzo ekonomiczne.

Dopasuj swoją ochronę

W LINK4 możesz w bardzo łatwy sposób skomponować sobie zestaw ubezpieczeniowy. Dołożyć opcje, które Cię interesują i sprawdzić, czy finalna cena składki jest dla Ciebie odpowiednia. Jest jeszcze jeden ważny plus. Kupując ubezpieczenie – składkę możesz rozłożyć nawet na 4 raty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem pakietu OC wraz ze Smart Casco albo pakietu OC+AC.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem.

Wybrany wariant ubezpieczenia Smart Casco dostępny w LINK4 tylko w pakiecie z OC. Więcej informacji o produktach, w tym wszystkie limity i wyłączenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU