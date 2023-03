Dom w cenie mieszkania – czy to możliwe?

Wiele osób marzy o tym, żeby zamieszkać we własnym domu. Ze względów finansowych część z nich decyduje się na zakup mieszkania w bloku. Okazuje się jednak, że dom pod miastem może być niewiele droższy od mieszkania w centrum miasta. Tak jest w przypadku podwarszawskiej Willi Wrzos 2.

Wymarzony dom w cenie mieszkania

Dla wielu osób posiadanie własnego domu to największe marzenie w życiu. Nic dziwnego, każdy chciałby przecież mieszkać w otoczeniu zieleni i cieszyć się prywatnością. Takie rozwiązanie zapewnia również znakomite warunki dla dzieci, które lubią zabawy na podwórku. We własnym ogrodzie można ustawić np. huśtawki albo trampolinę, jednocześnie mając dzieci na oku podczas gdy bawią się w najlepsze. Także zwierzęta w takim otoczeniu czują się w domu lepiej niż w bloku, ponieważ mogą swobodnie wychodzić na zewnątrz.

Wszystkie te zalety oferuje osiedle Willa Wrzos 2, zlokalizowane w podwarszawskim Julianowie, doskonale skomunikowanym z centrum miasta. Dojazd do Warszawy nie zajmuje dużo czasu, niezależnie od tego, czy wybierzemy samochód, czy komunikację publiczną. Osiedle znajduje się blisko przystanku autobusowego, skąd szybko dotrzemy do Metra Wilanowska.

Wracając do kwestii ceny, według danych portalu rynekpierwotny.pl za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie trzeba obecnie zapłacić średnio 13 tys. zł. Oznacza to, że koszt trzypokojowego mieszkania o powierzchni 70 mkw. to aż 910 tys. zł. To porównywalna kwota do cen domów na osiedlu Willa Wrzos 2.

Willa Wrzos 2 – jakie domy czekają na klientów?

Na osiedlu Willa Wrzos 2 znajduje się 20 domów. Każdy z nich ma powierzchnię od 143 do 163 mkw. Bez względu na metraż budynki oferują wysoki stopień funkcjonalności, który pozwala na aranżację wnętrza zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami. W każdym domu znajduje się również poddasze z potencjałem do dowolnego zagospodarowania. Można je wykorzystać jako tradycyjny strych lub przygotować tam dodatkowe pokoje.

Co więcej, przy każdym domu znajduje się ogródek, w którym można spędzać czas w otoczeniu natury. Można wykorzystać tę przestrzeń do uprawy roślin lub organizowania przyjęć na świeżym powietrzu. Istotne są także indywidualne garaże, które posiada każdy budynek.

Domy wybudowano z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje wytrzymałość konstrukcji, a tym samym trwałość. Domownicy będą korzystać z ogrzewania podłogowego i pieca gazowego (ten za dodatkową opłatą można zamienić na pompę ciepła i ekologiczne rozwiązania wykorzystujące fotowoltaikę).

Idealna propozycja nie tylko dla rodzin

Osiedle Willa Wrzos 2 to znakomita propozycja dla rodzin, które poszukują wytchnienia od miejskiego zgiełku. W otoczeniu zieleni można odpocząć po ciężkim dniu pracy, a w weekend od rana korzystać z promieni słońca i spotykać się w ogrodzie z rodziną i przyjaciółmi. Dzieci mogą natomiast bezpiecznie bawić się w prywatnej przestrzeni pod okiem rodziców.

Rozważając zakup domu pod Warszawą, niektórzy mogą obawiać się o dojazd do miasta. Niesłusznie − do Julianowa bez trudu dotrzemy zarówno samochodem, jak i autobusem. Zresztą coraz popularniejsza staje się praca zdalna. A czy można wyobrazić sobie lepsze warunki do pracy niż we własnym ogrodzie przy śpiewie ptaków?

Z kolei duże możliwości aranżacji wnętrz domów pozwalają na ich dostosowanie do własnych potrzeb. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby każde dziecko miało swój pokój. W razie potrzeby można nawet zaaranżować dodatkowe pokoje na poddaszu. Single mogą się cieszyć otwartą, większą przestrzenią, która sprzyja wypoczynkowi i spotkaniom.