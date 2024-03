Dla rodzin zastępczych. Aż 1000 zł od lipca 2024

Dodatki do wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rząd zamierza dofinansować zadania samorządu związane ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej. W tym celu, w 2024 r. środki Funduszu Pracy zostaną zwiększone z 40 mln zł do 62,5 mln zł. Dofinansowanie będzie przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka.

Szczegółowe zasady dofinasowania zostaną określone w programie rządowym. Rząd planuje, że dodatki przewidziane w programie będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku.

Osoby sprawujące profesjonalnie rodzinną pieczę zastępczą w formach zawodowej rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka zapewniają ochronę dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom, które dla własnego bezpieczeństwa muszą być odebrane z rodzin biologicznych. Wspierając je, pomagamy stworzyć dzieciom warunki opieki i wychowania najbardziej zbliżone do domu rodzinnego – podkreśla ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, cytowana w komunikacie resortu.

MRPiPS szacuje, że rozwiązania zawarte w projekcie obejmą niemal 3 tys. osób: ok. 2,1 tys. osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych, w tym ok. 360 rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i ok. 250 specjalistycznych rodzin zastępczych zawodowych, a także ok. 800 osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Ministerstwo przypomniało, że w ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który umożliwia realizację programów wspierających pracowników pomocy społecznej, instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech prowadzonych przez samorządy, osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego).

Z kolei pod koniec lutego z inicjatywy szefowej MRPiPS odbył się okrągły stół z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli całego środowiska związanego z pieczą zastępczą w Polsce. Obecne były także organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i administracja rządowa

W trakcie okrągłego stołu powołano pięć zespołów roboczych, które wypracowują rekomendacje rozwiązań systemowych.

pap, jb