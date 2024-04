Matysiak: Audyty mają spowolnić proces budowy CPK

Audyty są przykrywką do tego, aby grać na czas i zdecydowanie spowalniać proces budowy CPK. Należy je przeprowadzić, aby rozwiać wątpliwości, ale budowa zależy od decyzji politycznej - mówiła w czwartek w Studiu PAP wiceszefowa komisji infrastruktury, posłanka Lewicy Paulina Matysiak (Partia Razem).

„Niedopuszczalna sytuacja” w sprawie CPK

Matysiak pytana w czwartek w Studiu PAP o brak rozstrzygnięć przetargów ws. wyłonienia firm mających przeprowadzić zapowiadane zewnętrzne audyty dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego powiedziała, że sytuacja ta powoduje, że realizacja inwestycji „jest cały czas w zawieszeniu”, co oceniła jako „sytuację niedopuszczalną”.

„Patrząc z boku na to, co się dzieje, widać, że audyty są pewną przykrywką do tego, aby grać na czas, aby zdecydowanie spowalniać ten proces. Na to zgody być nie może” – powiedziała.

Posłanka Lewicy oceniła, że ze względu na wybory samorządowe, a następnie wybory do Parlamentu Europejskiego można się spodziewać, że do czerwca nie zapadną żadne rozstrzygnięcia odnośnie dalszych losów CPK. Na pytanie o to, czy jest to temat aż tak kontrowersyjny, że odwleka się go na czas po wyborach, odpowiedziała, że ”dla części koalicji rządzącej z pewnością tak„.

„Warto też przypomnieć, że w tym rządzie mamy zdeklarowanych, przynajmniej do pewnego czasu, przeciwników tego projektu” - dodała.

Potrzeba jasnej decyzji politycznej

Matysiak podkreśliła, że jest zwolenniczką przeprowadzenia audytów, które ocenią m.in. dotychczasowe wydatkowanie środków, podejmowane zobowiązania, czy podpisane umowy, wyjaśniając ewentualne wątpliwości, jednak nie mogą być powodem wstrzymywania realizacji całej inwestycji.

„Do tego nie trzeba audytu, ponieważ to jest kwestia decyzji politycznej” - dodała.

Jak zaznaczyła, oczekuje od strony rządowej odpowiedzi co dalej z projektem, czy będzie realizowany i w jakim kształcie.

Czy Donalda Tuska wprowadzono w błąd?

Na pytanie, czy odnalazły się ekspertyzy podważające sens budowy CPK, które były przytaczane przez stronę rządzącą, wiceszefowa komisji infrastruktury odpowiedziała: „Nie, ponieważ nie ma takich ekspertyz”. Dodała, że taką odpowiedź otrzymała po swojej interpelacji.

„Warto postawić pytanie: kto wprowadził w błąd premiera Donalda Tuska i podał mu nieprawdziwe informacje o tym, że takie ekspertyzy istnieją, że nie ma powodów, by budować CPK” – podkreśliła.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny pod koniec marca poinformowała, że nie rozstrzygnęła przetargu na audyt finansowy przedsięwzięcia z powodu braku ofert. W związku z powyższym została podjęta decyzja, że audyt będzie kontynuowany siłami spółki, Biura Pełnomocnika ds. CPK oraz przy wykorzystaniu zewnętrznych konsultantów.

Spółka CPK w odpowiedzi na prośbę oferentów podjęła też decyzję o wydłużeniu terminów składania ofert w innych trwających przetargach: na audyt kolejowy do 24 kwietnia, marketingowy do 25 kwietnia, dotyczący innych projektów do 29 kwietnia i na lotniskowy do 30 kwietnia.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które powinny umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

PAP, sek

