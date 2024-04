CPK: 60 dni na uzupełnienie wniosku to za mało

Spółka Centralny Port Komunikacyjny poprosiła wojewodę mazowieckiego o przedłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o decyzję lokalizacyjną dla lotniska o 30 dni.

Wniosek o decyzję lokalizacyjną dla lotniska spółka CPK złożyła do wojewody mazowieckiego w październiku ub. r., jeszcze przed zmianą władz. W listopadzie spółka zakładała, że istnieje możliwość pozyskania decyzji lokalizacyjnej w pierwszym kwartale 2024 r. Jej uzyskanie miało pozwolić na złożenie kolejnego wniosku: tym razem o pozwolenie na budowę lotniska.

Niemieckie media: CPK to wypowiedzenie wojny naszemu przemysłowi lotniczemu

Pod koniec października 2023 r. rząd Mateusza Morawieckiego przyjął Program Wieloletni, który zapewniał finansowanie projektu CPK do 2030 r. w wysokości 155 mld zł. Miało to pozwolić na kontynuację projektowania, wykup nieruchomości i realizację robót budowlanych.

Jeszcze miesiąc

10 lutego pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek poinformował, że wojewoda mazowiecki odesłał wniosek o decyzję lokalizacyjną do uzupełnienia. CPK miała na to 60 dni.

„Spółka CPK złożyła pismo do wojewody mazowieckiego o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku o decyzję lokalizacyjną dla lotniska o 30 dni” - odpowiedziało w poniedziałek biuro prasowe CPK na pytanie PAP.

Analiza raportów

Na początku kwietnia tego roku spółka CPK poinformowała, że przekazała do Biura Pełnomocnika ds. CPK raporty z wewnętrznych audytów części lotniskowej, kolejowej, marketingowej, finansowej, Programu Dobrowolnych Nabyć, Programu Społeczno–Gospodarczego i z zakresu HR.

W Biurze Pełnomocnika ds. CPK trwa ich analiza.

Audyty bez końca

Z kolei pod koniec marca CPK przekazało, że z powodu braku ofert spółka nie rozstrzygnęła przetargu na audyt finansowy. Zdecydowano, że audyt będzie kontynuowany siłami spółki, Biura Pełnomocnika ds. CPK oraz przy wykorzystaniu zewnętrznych konsultantów.

Spółka wydłużyła terminy składania ofert w innych trwających przetargach: na audyt kolejowy do 24 kwietnia, marketingowy do 25 kwietnia, dotyczący innych projektów do 29 kwietnia i na lotniskowy do 30 kwietnia.

Nie tylko lotnisko

Spółka CPK została powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego m. in. budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz inwestycji towarzyszących – m. in. linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy.

W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które powinny umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

