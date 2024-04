Rząd będzie zaklinał ceny? Chodzi o VAT

Pracujemy nad rozwiązaniem, które sprawi, że ewentualne podwyżki cen będą dla Polaków stosunkowo nieodczuwalne - poinformował minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z magazynem „Polska Metropolia Warszawska”.

Szef MF ocenił, że „wpływ przywrócenia 5-proc. stawki VAT na żywność na inflację będzie niewielki”. Według Domańskiego, mają na to wpływ: ogólna sytuacja na rynku dystrybucji żywności w Polsce oraz światowe trendy.

Spadki cen na globalnych rynkach

„Widzimy, że spadają ceny produktów rolnych na rynkach globalnych, są one najniższe od dwóch lat. Odnośnie cen energii elektrycznej, to prace nad programem osłonowym trwają w obecnie w Ministerstwie Klimatu - choć oczywiście resort finansów też jest w nie zaangażowany. Pracujemy nad rozwiązaniem, które sprawi, że ewentualne podwyżki cen będą dla Polaków stosunkowo nieodczuwalne” - poinformował minister finansów.

Dodał, że środki na osłony przed wysokimi cenami prądu są zabezpieczone, ale nie podał na razie więcej konkretów.

Czekamy na propozycję rozwiązań ze strony resortu klimatu.

Co z samorządami?

Andrzej Domański odniósł się również do prac związanych z nowym sposobem finansowania samorządów. „Chcemy, żeby nowy system finansowania jednostek samorządu terytorialnego był niezależny od zmian w stawkach podatkowych PIT, CIT” - przypomniał szef MF. Wyjaśnił, że resort chce oprzeć nowy system na dochodach generowanych przez osoby fizyczne i firmy znajdujące się terenach danego samorządu.

Pytany o projekt zmian w sprawie wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, minister zapowiedział:

będziemy rozmawiać z naszymi koalicjantami i jestem przekonany, że wypracujemy wspólne rozwiązania. Zależy nam na takim rozwiązaniu, które sprawi, że uda nam się wypracować kompromis. To ważne, bo już wiemy, że liczba zawieszonych działalności gospodarczych wzrosła w stosunku do pandemicznych lat o 30 proc.

PPK bez zmian

Odnosząc się do Pracowniczych Planów Kapitałowych, szef MF powiedział: „nie mamy żadnych planów, by wprowadzać zmiany w tym programie”. „Jest dla mnie niezwykle ważne, aby wspierać oszczędności Polaków, bo to również buduje siłę polskiej gospodarki.

Minister Domański uważa, że w tym roku gospodarka powinna się rozwijać w tempie 3 proc. PKB, w przyszłym prawdopodobnie przyspieszy do ok. 3,5 proc.

