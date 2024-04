Ograniczenia handlu w niedzielę. PIH: Ratowanie małych firm!

Aktualne rozwiązanie dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę jest korzystne dla zdecydowanej większości małych i średnich firm - ocenili członkowie Polskiej Izby Handlu, z którymi w piątek spotkała się ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Biuro prasowe MRPiPS poinformowało w komunikacie przekazanym PAP, że utrzymanie wprowadzonego w 2018 r. ograniczenia handlu w niedzielę poparła m.in. wiceprezes PIH Iwona Rowińska.

By ratować małych i średnich polskich przedsiębiorców

Członkini PIH Anny Kulczyk-Szymańskiej podkreśliła, że przywrócenie pracujących niedziel byłoby równoznaczne z zamknięciem dużej części mniejszych sklepów, które muszą mierzyć się z konkurencją dyskontów oraz wysokimi kosztami funkcjonowania.

Według Polskiej Izby Handlu zmiany w regulacjach dotyczących handlu w niedzielę wpłyną również negatywnie na inne sektory małego, najczęściej rodzinnego, biznesu. Zamknięcie mniejszych sklepów będzie oznaczać też kłopoty, dla tych, którzy dostarczają do nich wyroby masarskie, pieczywo, warzywa, owoce i inne towary - lokalnych piekarń czy zakładów masarskich.

Zdaniem przedsiębiorców aktualne rozwiązanie dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę jest korzystne dla zdecydowanej większości małych i średnich, najczęściej rodzinnych, firm - napisano w komunikacie.

Minister wysłuchała postulatów Polaków

Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wysłuchałam realnych obaw polskich handlowców o przyszłość ich lokalnych, rodzinnych biznesów, obaw o dominację wielkich sieci handlowych, obaw o utrzymanie tysięcy miejsc pracy. Ten głos musi być słyszalny w debacie o regulacjach dotyczących niedzielnego handlu i dołożę wszelkich starań, by tak było - zaznaczyła cytowana w komunikacie szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Polska Izba Handlu to branżowa izba gospodarcza, która zrzesza ok. 30 tys. sklepów, hurtowni, spożywczych, drogeryjnych oraz firmy zajmujące się sprzedażą produktów pierwszej potrzeby. Członkowie PIH to w większości przedsiębiorcy, których działalność opiera się na funkcjonowaniu małych i średnich sklepów.

