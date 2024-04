Palestyńczycy zabijani... niemiecką bronią!

Komisarz niemieckiego rządu ds. antysemityzmu Felix Klein wezwał izraelski rząd do dokładnego wyjaśnienia okoliczności śmierci pracowników organizacji World Central Kitchen (WCK). Jednocześnie ostrzegł przed wstrzymaniem dostaw broni do Izraela.

Felix Klein przyznał że jest wstrząśnięty tym, co dzieje się w Strefie Gazy. „Całe to cierpienie - zabijanie cywilów, w tym pracowników międzynarodowych organizacji pomocowych - jest trudne do zniesienia” - powiedział w wywiadzie dla gazet grupy medialnej Funke w sobotę. Nie można jednak zapominać, że ta operacja wojskowa została rozpoczęta z powodu ataku terrorystycznego Hamasu - zaznaczył.

Co ma zrobić Izrael?

Izrael „musi zrobić wszystko, aby uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej” - podkreślił Klein. Dodał, że nie można poprzestać na stwierdzeniu armii izraelskiej, że atak w którym zginęło siedmiu pracowników WCK „był błędem”, ale trzeba w tej sprawie przeprowadzić dochodzenie.

„Demokracja taka jak Izrael naprawdę musi to dokładnie wyjaśnić. Nie można tego po prostu zbyć, mówiąc, że tak się dzieje na wojnie” - powiedział Klein.

Broń nadal ma płynąć

Komisarz niemieckiego rządu ds. antysemityzmu oświadczył w tym samym wywiadzie, że embargo na broń dla Izraela, którego domagają się różne strony, „byłoby absolutnie niewłaściwą drogą”. Opowiadam się za dalszymi dostawami broni do Izraela „niezależnie od przebiegu operacji w Strefie Gazy” - zadeklarował.

„Musimy wspierać ofiarę, która walczy. A tą ofiarą jest Izrael” - zaznaczył Klein. „Powinniśmy zatem - tak jak w przypadku Ukrainy - zapewnić wsparcie wojskowe i inne” - dodał.

Z Berlina Berenika Lemańczyk

PAP/ as/