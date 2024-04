Scenariusz jak z książki le Carré'a: Taksówkarz-szpieg!

Łotewski taksówkarz, podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji, deklarował, że chciałby wysadzić w powietrze poligon dla dronów i przekazywał informacje o przemieszczaniu się wojskowych - podała łotewska prokuratura. Oskarżono go też o rozniecanie nienawiści na tle narodowościowym.

W piątek sąd w Rydze przystąpił do rozpatrywania sprawy taksówkarza, zatrzymanego w połowie sierpnia w związku z podejrzeniem o szpiegostwo - pisze portal Delfi, powołując się na akt oskarżenia. Jesienią łotewska Państwowa Służba Bezpieczeństwa (VDD) poinformowała, że mężczyzna dopuścił się ponad 20 aktów szpiegostwa na rzecz Rosji.

Scenariusz jak z powieści szpiegowskiej

Taksówkarz według prokuratury został zrekrutowany przez prokremlowską grupę Bałtijskije Antifaszysty (Bałtyccy Antyfaszyści) w celu gromadzenia informacji dla rosyjskich służb bezpieczeństwa. Kierowca kierował się motywami ideologicznymi i wiedział, że informacje będą przekazane rosyjskim służbom - podkreślono.

Obywatel Łotwy informował grupę Bałtyccy Antyfaszyści o personelu wojskowym oraz sprzęcie sił łotewskich i sojuszniczych, a także o obiektach strategicznych na terytoriom Łotwy - oświadczyła jesienią VDD. Przekazywał też informacje o łotewskich firmach wspierających Ukrainę i sprzeciwiających się rosyjskiej agresji.

Planował zamachy?

Według prokuratury taksówkarz robił zdjęcia samochodu osób, które zajmowały się demontażem sowieckiego pomnika w Rydze. W jednej z wiadomości napisał, że w terminalu naftowym jest pełno „ukraińskich turystów” i zapytał, czy nie ma czegoś, co „można by tam podłożyć, by eksplodowało albo się zapaliło w ciągu godziny”. Pisał też m.in., że chciałby wysadzić w powietrze poligon dla dronów w Balożi. Otrzymał też polecenie obserwacji przylatujących na lotnisko ryskie pasażerów.

Mężczyźnie zarzucono również rozniecanie nienawiści na tle narodowościowym i etnicznym za komentarze w internecie.

Taksówkarz powiedział, że nie uważa się za szpiega, bo nie przekazywał żadnych „szpiegowskich” informacji, np. o bazach wojskowych.

Taxi ma łatwiej!

Praca taksówkarza ułatwiała mu zbieranie informacji, ponieważ mógł bez ryzyka spędzać dużo czasu w okolicy lotnisk, portów i innych obiektów strategicznych - wskazała LETA.

Jak podała agencja, jesienią 2022 roku osoby określające się jako Bałtyccy Antyfaszyści rozpoczęli działania mające na celu osłabienie bezpieczeństwa narodowego Łotwy. Wykorzystywano w tym celu grupę utworzoną w Telegramie. Jak ustalono, jej członkowie gromadzili poufne informacje na temat wydarzeń na Łotwie, by przekazywać je rosyjskim władzom. Usprawiedliwiali też rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie i zbierali środki dla rosyjskich żołnierzy. Grupa wzywała także publicznie do dołączenia do rosyjskiej ofensywy wojskowej na Ukrainie.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska

