Na podatek od plastiku idą miliardy złotych

2,3 mld zł zapłaci Polska w tym roku jako tzw. podatek od plastiku (plastic tax) - wynika z szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Plastic tax, czyli podatek od nieprzetworzonego plastiku obowiązuje w Unii Europejskiej od stycznia 2021 roku. Obecnie stawka tego podatku to 800 euro za tonę niepoddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

Wiceszefowa resortu klimatu i środowiska Anita Sowińska poinformowała, że zgodnie z szacunkami, w 2024 r. z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł. Rok wcześnie nasz kraj zapłacił 2 mld zł.

Czy kaucja pomoże?

Jej zdaniem rozwiązaniem problemu może być planowany system kaucyjny.

System kaucyjny zdecydowanie pomoże nam w osiąganiu celów i obniżania tego obciążenia dla społeczeństwa, bo te podatki nie biorą się znikąd. Budżet to przecież nasze podatki. To mieszkańcy ponoszą koszt tego podatku od plastiku - zauważyła.

Sowińska przypomniała, że jeden z podmiotów otrzymał zezwolenie z MKiŚ na prowadzenie systemu kaucyjnego. Chodzi o Krajowy System Kaucyjny Zwrotka. Resort analizuje też wniosek kolejnej spółki.

System kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od 2025 roku. Jego celem jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu.

Butelki szklane, plastikowe i puszki

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję, natomiast te mniejsze będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie, choć pobiorą kaucję.

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań.

System ma objąć trzy frakcje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.

Michał Boroń (PAP)/bz

